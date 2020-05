दौसा में दस स्थानों पर किए जाएंगे रेपिड टेस्ट

दौसा. Rapid test will be done in ten places in Dausa देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है। दौसा जिले में भी कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार ने अब पिछले दिनों कोरोना से सम्बन्धित रेपिड एंटीबॉडी टैस्ट शुरू कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें सभी जगह से स्थान चिह्नित किए गए हैं। दौसा जिले में ऐसे 9 गांव एवं जिला मुख्यालय का एक वार्ड चिह्नित किया गया है। चिकित्सा विभाग की टीमें इन चिह्नित गांवों एवं वार्ड से लोगों की रेपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा।

यह होता है रेपिड टेस्ट

चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी वायरस का शिकार होता है तो उसके शरीर में उस वायरस से लडऩे के लिए एंटीबॉडी बनती है। रेपिड टेस्ट में उन्हीं एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। इसे रेपिड टेस्ट इसलिए कहा जाता है कि इसके नतीजे 15-20 मिनट में ही आ जाते हैं। इसमें व्यक्ति का ब्लड सैम्पल लेकर एंटीबॉडी टेस्ट या सीरम से जुड़े टेस्ट किए जाते हैं। इस किट में जांच के लिए एक अंगुली के एक-दो बूंद की जरूरत ही रहती है। इससे पता चलता कि हमारे शहरी ह्यूमन सिस्टम ने वायरस को बेअसर करने के लिए एंटीबॉडी बनाए हैं या नहीं। ऐसे में जिन लोगों में कोरोना के संक्रमण के लक्षण कभी नहीं दिखते हैं उनमें भी यह आसानी से समझा जा सकता है। वह व्यक्ति संक्रमित है या नहीं या फिर पहले वह संक्रमित था या नहीं यह पता आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में कोरोना की जांच के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट किया जाता है।

दौसा में इन गांवों को किया चिह्नित

रेपिड टेस्ट के लिए दौसा जिले में 9 गांव व जिला मुख्यालय के एक गांव को चिह्नित किया गया है। जानकारी के अनुसार दौसा जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 9, दौसा के भांकरी व रजवास गांव को चिह्नित किया गया है। इसी प्रकार बसवा के गुल्लाना, बडिय़ालकलां, महुवा के हडिय़ा, सिकराय के मानपुर व सरूण्डला, लालसोट के इंदावा, श्योनंदा की झूंपड्यां को चिह्नित किया गया है।