शिक्षा के मंदिरों में लौटेगी रौनक

दौसा. आखिर करीब दस माह तक कोरोना लॉकडाउन के चलते विद्यार्थियों के बिना सूने रहे शिक्षा के मंदिरों में सोमवार से रौनक लौट आएगी। राज्य सरकार ने फिलहाल कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को परिजनों की सहमति के बाद अध्ययन के लिए स्कूल आने की अनुमति दी है। वहीं स्कूलों में शिक्षण संचालन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

Raunak will return to the temples of education...कोरोना से बचाव के लिए जागरुकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। सेनेटाइजर व हाथ धोने तथा पर्याप्त दूरी रखकर बैठक व्यवस्था की गई है। सरकार के निर्देशानुसार कक्षाओं में क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही बच्चे बैठाए जा सकेंगे। प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल, उत्सव, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। पूरे परिसर को सेनेटाइज किया जाएगा। स्वच्छता पर खास ध्यान देना होगा। प्रत्येक कक्षा-कक्ष के सामने फुट ऑपरेटेड सेनेटाइज स्टैण्ड लगेगा। बिना मास्क किसी को भी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। थर्मल स्केनर, सोडियम हाइपोक्लारोडड आदि की व्यवस्था भी स्कूल में रहेगी। बच्चों को पानी अपने घर से ही लाना होगा। लंच भी कक्षा में ही करना होगा। पाठ्य सामग्री एक-दूसरे को देने या समूह में एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। वहीं कक्षा एक से आठ तक का अध्ययन फिलहाल ऑनलाइन ही जारी रहेगा।

महाविद्यालयों में भी शुरू होगा शिक्षण कार्य

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेशानुसार राजकीय महाविद्यालयों में 18 जनवरी से स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तर्राद्र्ध की कक्षाएं प्रारम्भ होगी। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के प्राचार्य डॉ. बी.एल. मीना ने बताया कि प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन एवं शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी। इसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी को मास्क, सेनेटाइजर एवं पीने के लिए पानी की बोतल लाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमति नहीं होगी। महाविद्यालय परिसर में थूकने पर पाबन्दी रहेगी। प्रत्येक विद्यार्थी अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर उसका उपयोग करेंगे।

ये रहेगा विद्यालय समय

कक्षा आने जाने

9 10 4

10 9.30 3.30

11 10 4

12 9.30 3.30