बांदीकुई-ढिगावड़ा के बीच रिमॉडलिंग कार्य आज से होगा शुरू

बांदीकुई. अलवर-बांदीकुई रेल मार्ग पर ढिगावड़ा से बांदीकुई के बीच रिमॉडलिंग कार्य मंगलवार से शुरू होगा। इसको लेकर रेल प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें रेलवे की ओर से 11 से 27 फरवरी 2020 नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसमें बसवा स्टेशन 12, ढिगावड़ा 12 एवं बांदीकुई में 15 पाइंटों का प्री इंटर लॉकिंग कार्य किया जाएगा।

रेलवे की ओर से सुविधानुसार ब्लॉक लिया जाएगा। इसमें कुछ ट्रेनें तो रद्द की गई हैं तो कुछ को आंशिक रद्द किया गया है। इसके अलावा 42 ट्रेनों का मार्ग बदलकर संचालित किया जाएगा। जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्गों पर ठहराव भी किया जाएगा। जबकि 21 ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर रेगूलेट किया गया है। रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि जयपुर-अलवर सवारी गाड़ी 11, 12, 14 एवं 19 से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी।

वहीं अलवर-जयपुर 11, 12, 14 एवं 19 से 28 फरवरी तक रद्द, मथुरा-जयपुर व जयपुर-मथुरा 11 फरवरी से 1 मार्च तक रद्द रहेगी। जयपुर-दिल्ली सराय 11,13, 14, 18, 20,21,25 , 27 व 28 फरवरी तक व दिल्ली सराय-जयपुर एक्सप्रेस 11,13,14,18,20,, 21,25 व 27 व 28 को रद्द रहेगी। अजमेर-आगरा फोर्ट 27 फरवरी, आगराफोर्ट-अजमेर 27, हिसार-जयपुर 25 व 26 फरवरी, जयपुर-हिसार 26 व 27 फरवरी, उदयपुर-दिल्ली सराय 15 व 22 को, दिल्ली सराय-उदयपुर 16 व 23 फरवरी को रद्द रहेगी। इसके अलावा इलाहाबाद-जयपुर 10,11,13 व 18 से 27 फरवरी तक अलवर-जयपुर के मध्य व जयपुर -इलाहाबाद 11,12,14 व 19 से 28 तक जयपुर-अलवर के बीच रदद रहेगी।

आगरा फोर्ट-बांदीकुई 18 से 27 फरवरी तक मण्डावर रोड से बांदीकुई, बांदीकुई-आगरा फोर्ट 18 से 27 तक मण्डावर-बांदीकुई के बीच रद्द रहेगी। आगरा फोर्ट-बांदीकुई व बांदीकुई -आगराफोर्ट 11 फरवरी से 2 मार्च मण्डावर से बांदीकुई के बीच आंशिक रद्द रहेगी। जयपुर-हिसार व हिसार-जयपुर 19 फरवरी से 1 मार्च तक जयपुर-अलवर के बीच रद्द रहेगी। रिमॉडलिंग कार्य के तहत रद्द होने वाली व रूट डायर्वट होने वाली ट्रेनों से जुड़ी जानकारी रेलवे स्टेशन पर अनाउंस भी की जाएगी। इससे यात्रियों को ट्रेनों से जुड़ी जानकारी मिलकर परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। (ग्रामीण)

