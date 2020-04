दौसा में भर्ती सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव

Report of all corona positive patients admitted in Dausa came negative: चिकित्सा विभाग को मिली राहत, 6 दिन से नहीं आया कोई पॉजिटिव केस

दौसा. जिला अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित भर्ती पांचों मरीजों की रिपोर्ट सोमवार को नेगेटिव आने से जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग को राहत मिली है। दूसरी ओर जिले में छह दिन से कोई नया केस पॉजिटिव भी नहीं आया है। इससे पूरा जिला राहत में हैं। गौरतलब है कि दौसा जिला अस्पताल से गत दिवस एक मरीज के ठीक होने पर गृह शहर लालसोट में क्वारेंटाइन के लिए भेज दिया गया था।

जिला अस्पताल के कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि अब तक दौसा जिला अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित 8 मरीजों को भर्ती किया था। इनमें से लालसोट के एक मरीज की कोरोना रिपोर्ट चौथी व पांचवीं बार नेगेटिव आने से उसको डिस्चार्ज कर दिया। जबकि तीन-तीन वर्ष की दो बालिकाओं को जयपुर रैफर कर दिया था। इनके अलावा वार्ड में पांच मरीज भर्ती थे। इन पांचों की रिपोर्ट सोमवार सुबह नेगेटिव आ गई है। अब इनके फिर से सैम्पल लिए जाएंगे। इस रिपोर्ट के नेगेटिव आते ही इनको भी क्वारेंटाइन के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा व पीएमओ डॉ. सीएल मीना ने बताया कि जिले में स्थिति काफी नियंत्रण में आ चुकी है। कोविड वार्ड की टीम पूरे जूनुन के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि दौसा जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की स्थिति में सुधार आ रहा है।

22 को आई थी अंतिम पॉजिटिव रिपोर्ट

दौसा जिले में कोरोना की जांच के लिए प्रतिदिन दर्जन सैम्पल जांच के लिए जयपुर जा रहे हैं। दौसा जिला मुख्यालय, लालसोट व मेहंदीपुर बालाजी आदि जगह के सैम्पल लिए जा रहे हैं। जिले के लिए राहत की बात यह है कि यहां पर 22 अप्रेल को राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छारेड़ा के लैब टेक्नीशियन के बाद किसी भी संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। यहां तक की उसकी पत्नी, नवजात शिशु तथा सम्पर्क में आए अन्य लोगों की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

