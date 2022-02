भीषण सड़क हादसा: टीकरी मोड़ पर खड़े ट्रक से भिड़ी कार, तीन की मौत

दौसा Updated: February 13, 2022 09:04:58 pm

महुवा. राष्ट्रीय राजमार्ग 21 स्थित टीकरी मोड़ के समीप रोड के किनारे खड़े ट्रक में रविवार दोपहर कार जा घुसी। हादसे में कार सवार तीन जनों की मौत हो गई तथा दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में जयपुर रैफर कर दिया गया।

थाना पुलिस ने बताया कि मथुरा वृंदावन घूम कर कार सवार देशराज पुत्र मुन्नालाल चौधरी निवासी मानसरोवर जयपुर, भंवरलाल पुत्र मांगूराम जाट निवासी सीटावर परबतसर नागौर, हंसराज पुत्र रामनारायण शर्मा निवासी लोरड़ी मौजमाबाद, कानाराम पुत्र राधाकृष्ण निवासी बिहारीपुरा मौजमाबाद, परसराम निवासी नागौर वापस लौट रहे थे।

इस दौरान टीकरी मोड़ के समीप चालक को झपकी आने से कार रोड के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकालकर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने कानाराम व हंसराज को मृत घोषित कर दिया तथा अन्य तीन को रैफर कर दिया गया। जयपुर एसएमएस में इलाज के दौरान परसराम (शारीरिक शिक्षक) पुत्र सावताराम निवासी रीड तहसील परबतसर जिला नागौर की भी मृत्यु हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया।

पुलिया के समीप कार-ट्रेलर में हुई भिडं़त महुवा. बीकानेर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित महुवा बायपास ङ्क्षहडौन पुलिया के समीप रविवार को हुए सड़क हादसे में एक जने की मौत हो गई। जबकि एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया।

थाना पुलिस ने बताया कि जयपुर की ओर से आ रही एक कार महुवा बायपास ङ्क्षहडौन पुलिया से नीचे उतरते समय अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए भरतपुर की ओर से आ रहे ट्रेलर से जा टकराई। इसमें कार सवार दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जहां चिकित्सकों ने एक अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। जबकि गौरव पांडे निवासी मानसरोवर जयपुर का उपचार चल रहा है। दुर्घटना के बाद भरतपुर से जयपुर की ओर जाने वाला राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को राजमार्ग से हटाकर राजमार्ग सुचारू करने में लगी रही। इस दौरान यातायात को एक तरफा किया गया।

