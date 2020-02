एक्सप्रेस हाइवे से सटे क्षेत्रों में ओवरलोड वाहनों से सड़कें क्षतिग्रस्त

Roads damaged by overload vehicles in areas to express highway: लोगों के लिए एक्सप्रेस हाइवे निर्माण कार्य दुविधा साबित हो रहा है

बांदीकुई. एक ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को गांवों से जोडऩे के लिए डामरीकृत सड़कों का निर्माण किया गया था, लेकिन दिल्ली-मुम्बई वाया वडोदरा एक्सप्रेस हाइवे निर्माण के लिए सम्बंधित कंपनी लोडिंग वाहनों में ओवरलोड मिट्टी लेकर गुजरने से सड़कें टूटकर मिट्टी में तब्दील होती जा रही है। सड़कों से डामर व रोडिय़ां तक उखड़ चुकी हैं। हालात ये हो गए हैं कि कई जगह सड़क दिखाई तक नहीं देती हैं। ऐसे में लोगों के लिए एक्सप्रेस हाइवे निर्माण कार्य दुविधा साबित हो रहा है। हर कोई अब सम्बंधित कंपनी व प्रशासन को कोसता दिखाई देने लगा है।

जानकारी के अनुसार सुनगाड़ी से पामाड़ी होते हुए आभानेरी जाने वाले मार्ग पर स्थित डामरीकृत सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ओवरलोड होने से कई जगह तो ट्रकों के टायर तक धंस चुके हैं। इसके अलावा नंदेरा-अनंतवाड़ा मार्ग व धनावड़ मार्ग की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है। सड़क करीब 5 से 8 वर्ष तक चलती। ये सड़कें अभी पूरी तरह खत्म हो गई हैं। लोगों का कहना है कि एक्सप्रेस हाइवे के लिए ओवरलोड वाहन गुजरने से हो रही सड़कों की मरम्मत की अब जिम्मेदारी कौन लेगा। इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जिस जगह होकर एक्सप्रेस हाइवे गुजर रहा है, उन सड़कों की जांच कराने एवं मरम्मत कराए जाने की मांग की है। इससे लोगों को आवागमन की समुचित सुविधा मुहैया हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र के लोग एकजुट होकर आन्दोलन पर उतारू होंगे।



धूल से बीमारी की आशंका



पामाड़ी-सुनगाड़ी एवं अन्य क्षेत्रों से होकर लोवरलोड वाहन तेज गति से गुजरने पर धूल के गुबार उड़ते हैं। इससे क्षेत्र के लोगों को दमा की शिकायत तक होने लगी है। पामाड़ी निवासी जनसीराम का कहना है कि सड़क तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उनके आवास सड़क किनारे हैं। जहां होकर प्रतिदिन कई दर्जन ओवरलोड वाहन गुजरते हैं। इससे दिनभर धूल उड़ती है। इससे लोगों के दमा की शिकायत तक होने लगी है। लोगों के शिकायत करने पर कभी कभार पाउडर डालकर पानी का छिड़काव कराकर इतिश्री कर ली जाती है। पानी का छिड़काव भी कभी 15 दिन में करते हैं तो कभी महिने भर में। ऐसे में प्रशासन को धूल को उडऩे से रोकने के लिए प्रति सप्ताह पानी का छिड़काव कराए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।



गोपाल सैनी ने बताया कि मिट्टी मकानों के ऊपर छा जाती है। इससे प्रतिदिन सफाई तक करनी पड़ती है। श्वास के साथ मिटटी शरीर में जाने से बीमारियां होने का अंदेशा तक बना हुआ है। अब तक करीब 50 लाख से अधिक की सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। प्रशासन ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाए। इससे कुछ हद तक राहत मिल सके और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की कार्रवाई करें। इससे लोगों को राहत मिल सके।



अनंतवाड़ा में जताया विरोध



ग्राम पंचायत अनंतवाड़ा में ग्रामीणों ने धूल को उडऩे से रोकने के लिए सड़क मार्ग जाम कर विरोध-प्रदर्शन किया। इससे वाहनों की लम्बी कतार लग गई। लोगों ने बताया कि सम्बंधित कंपनी का पानी छिड़काव किए जाने की ओर कोई ध्यान नहीं है। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश की और पानी का छिड़काव नियत समय पर किए जाने का भरोसा दिलाने पर मामला शांत हुआ।

