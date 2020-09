महुवा में 25 करोड़ की लागत से बनेंगी सडक़ें-हुड़ला

Roads will be built in Mahuva at a cost of 25 crores-Hudla : महुवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में निर्माण कार्य कराया जाएगा

दौसा. महुवा विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने बुधवार को सर्किट हाउस में जिले के कई अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों पर चर्चा की। हुड़ाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में पंचायत राज विभाग मनरेगा, जल संसाधन तथा वन विभाग के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ की लागत से विभिन्न सडक़ों एवं एनिकट निर्माण कार्य कराया जाएगा। बैठक में जिला परिषद दौसा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलके बालोत, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग हरिकेश मीना, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नरसिंह मीणा, विकास अधिकारी समय सिंह मीणा, रेंजर जगदीश मीना सहित अन्य अधिकारी थे।

हुड़ला ने बताया कि किशोरपुरा से पाखर ग्रेवल सडक़, संपर्क सडक़ सारंगपुर ग्रेवल, गोपालगढ़ से उकरून्द ग्रेवल, रायपुर से टहलडी का बास ग्रेवल, मंडावर सडक़ से नोरंगपुरा, बालाहेड़ी मोड़ से बालाहेड़ी पटरी निर्माण, हुड़ला से टुडियाना, खोहरी से हरीपुरा प्यारा का नगला होते हुए जगरामपुरा, जलालपुर डब्ल्यूबीएम सडक़ निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति मिली है।



मनरेगा के अंतर्गत कोट व जगरामपुरा बांध तथा जगरामपुरा भाग की मुख्य नहर पर मरम्मत कार्य आदि भी होंगे। वन विभाग के बनावड़ एनिकट निर्माण पर भी चर्चा की गई।

रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन



बांदीकुई ञ्च पत्रिका. सचिन पायलट के जन्मदिन पर 7 सितंबर को बांदीकुई में होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर विधायक गजराज खटाना ने पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली।

विधायक ने बताया कि पायलट के जन्मदिन पर खण्डेलवाल धर्मशाला में प्रात: 10 बजे से रक्तदान शिविर आयोजित होगा। शिविर में अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें, इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान तेजसिंह सिहर्रा, जयसिंह बैरवा, अशोक काठ, पार्षद बनवारीलाल बैरवा, गुढ़ाकटला सरपंच कैलाश चौधरी, करनावर सरपंच सुनील बैरवा, गुढा आशिकपुरा विश्राम नूरपुर,नरेन्द्र बैसला,पार्षद रतन पटेल, पीयूष झालानी, सुरेन्द्र माल, नादान सिंह मीना, रूपसिंह पीलवाल, दिलीप माल, माही गुर्जर, सुरेश शाहरा, गिरीश शर्मा, विश्राम प्रजापत, डॉ. सुखदेव दायमा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। (निसं)