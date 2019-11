दौसा का रोडवेज बस डिपो सिर्फ नाम का, पानी मिलता है ना टिकट

Roadways bus depot of Dausa named only, water does not get tickets....यात्रियों को नहीं मिल रही कोई सुविधा

दौसा. जिला मुख्यालय पर रोडवेज डिपो के हाल बेहाल है। यहां पर न तो सवारियों को प्याऊ पर पानी मिल रहा है और नहीं विण्डो पर टिकट मिलते हैं। यानि रोडवेज में सवारी करने से पहले ही यात्री परेशान हो जाते हैं। यहां तक की विभाग की अधिकांश बसे भी खटारा ही है। जिले के कई ग्रामीण रूटों पर रोडवेज नहीं चलने से यात्रियों को निजी वाहनों में सवारी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

Roadways bus depot of Dausa named only, water does not get tickets... सूखी पड़ी है प्याऊ

जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज बस डिपो पर विभाग ने प्याऊ तो बना रखी है, लेकिन में पता नहीं कितने दिनों पहले पानी डाला होगा। इस प्याऊ में पानी नहीं आने से लोगों को यातो खरीद कर पानी पीना पड़ रही है और या फिर किसी दुकान पर प्यास बुझानी पड़ रही है। यात्रियों के लिए विभाग पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है।

Roadways bus depot of Dausa named only, water does not get tickets... सडक़ की हालत खस्ता

डिपो परिसर में सडक़ पूरी तरह खुदी हुई है। सडक़ पर जगह- जगह रोडिय़ां बिखरी हुई है। इससे बसों के टायरों को तो नुकसान होता ही है, बल्कि सवारियों को भी पैदल चलने में काफी परेशानी होती है। परिसर ऐसा नहीं है कि सडक़ अभी खुदी हुई है, बल्कि कई वर्षों से खुदी हुई है। लेकिन ना तो विभाग सडक़ों की मरम्मत कराने पर ध्यान दे रहा है और ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ध्यान दे रहा है। यहां पर जब तेजगति में बस आती है तो धूल उड़ती है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है।

विण्डो पर टिकट भी नहीं मिलते हैं : बस डिपो पर टिकट विण्डो तो है, लेकिन उस पर टिकट नहीं मिलते हैं। यहां मौजूद रोडवेजकर्मियों ने बताया कि टिकट के लिए जब वे विण्डो पर जाते हैं तो वहां पर टिकट नहीं मिलते हंै। यात्रियों को बस में ही टिकट लेने पड़ते हैं। सवारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Roadways bus depot of Dausa named only, water does not get tickets... कई मार्गों पर तो वर्षों पहले ही बंद कर दी बसें

रोडवेज विभाग कई रूटों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में उन रूटों की सवारियां प्राइवेट वाहनों पर निर्भर है। उदाहरणार्थ जिला मुख्यालय के एमडीआर 63 आलूदा, पापड़दा व खवारावजी पर पहले दो रोडवेज बसें चलती थी, लेकिन आज इस रूट पर एक भी बस नहीं चल रही है। जबकि इस रूट पर दिनभर में चालीस जीपें फेरे लगा रही है।

इसी प्रकार दौसा वाया नांगलराजावतान से छारेड़ा के लिए कोई भी बस नहीं है। छारेड़ा से पापड़दा, छारेड़ा से राहुवास, डिडवाना से तूंगा, नांगलराजावतान से मलवास, खानवास वाया लवाण - तूंगा के रूट पर भी एक भी रोडवेज बस नहीं चल रही है। इन रूटों की सवारियों को निजी वाहनों में सवारी करनी पड़ रही है।



Roadways bus depot of Dausa named only, water does not get tickets... स्वच्छता पर भी नहीं है ध्यान

रोडवेज बस डिपो में न केवल पानी की प्याऊ सूखी पड़ी है और सडक़ खुदी हुई है,बल्कि यहां पर स्वच्छता पर भी कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां परिसर में खरपतवार हो रही है। बड़ा- बड़ा चारा व कंटीले पेड़ लगे हुए हैं। इससे गंदगी फैली हुई है। जबकि अब तो सरकारी कार्यालयों में सफाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन यहां सफाई के प्रति अनदेखी की जा रही है।