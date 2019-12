मीना सीमला के आईटी केन्द्र में चोरी

Robbery in IT center of Meena Seemala: मची रही खलबली, चोरी की वारदात पर पुलिस को संदेह

मेहंदीपुर बालाजी. थाना क्षेत्र के मीना सीमला पंचायत मुख्यालय के आईटी केंद्र में बुधवार रात को चोरी की सूचना से स्थानीय पुलिस में खलबली मच गई। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची एवं जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन चोरी की वारदात पर पुलिस को संदेह हो गया। यह कथित वारदात स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय रही।

पुलिस ने बताया कि आईटी केंद्र से कंप्यूटर सहित अन्य सामान चोरी हो गया है, लेकिन मौके के हालात को देखते हुए पुलिस के गले वारदात नहीं उतरी। इस पर स्थानीय पुलिस ने आईटी केंद्र पर कई बार पहुंचकर गहन जांच-पड़ताल की। एएसआई योगेश कुमार दोपहर बाद फिर से मौके पर पहुंचे एवं घटनास्थल का जायजा लेकर ग्राम विकास अधिकारी दिनेश आर्य व अन्य लोगों से पूछताछ की।

इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी तो दर्ज कर ली, लेकिन उसमें लिखा गया कि आईटी केंद्र से गायब कंप्यूटर में किसी प्रकार का पंचायत रिकॉर्ड नहीं था। एएसआई योगेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया, लेकिन तथ्यात्मक जांच होने के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ सकेगा। इधर ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया।

बलात्कार का एक आरोपी गिरफ्तार



मानपुर. चार माह पुराने मारपीट व बलात्कार के मामले में मानपुर पुलिस ने एक आरोपी को दौसा से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी मांगीलाल मीना ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी एक पीडि़ता ने 5 अगस्त 19 को चार-पांच जनों के खिलाफ मारपीट व बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल चौहान, वृत्ताधिकारी हिम्मत सिंह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी मांगीलाल मीना के नेतृत्व में टीम गठीत की गई। टीम ने सायबर सैल टीम के सहयोग से आरोपियों की तलाश शुरू की। इस पर सरूण्डला निवासी आरोपी रोशन बैरवा को दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

