चोरों का धमाल: सात लाख रुपए की नकदी सहित जेवरात पार

बांदीकुई. Robbery of thieves: jewelery crossed with cash of seven lakh rupees शहर में राजेश पायलट कॉलेज के सामने स्थित मंत्री कॉलोनी में चोर रविवार को एक मकान से करीब सात लाख रुपए की नकदी एवं जेवरात पार कर ले गए। घटना का पता पीडि़त परिवार को देर रात छत से नीचे उतरने पर कमरे में सामान बिखरा दिखाई देने पर लगा। पूर्व तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री के आवास के समीप पिछवाड़े स्थित मकान में ओमप्रकाश शर्मा किराए पर परिवार के साथ रहता है और गुढ़ारोड पर जनरल स्टोर की दुकान संचालित करता है।



शाम करीब 8 बजे ओमप्रकाश शर्मा की पत्नी मनीषा देवी व पुत्री पायल शरद पूर्णिमा होने के कारण मकान की छत पर खीर बनाकर ठण्डी करने के लिए चले गए। जहां से करीब पौने 10 बजे नीचे उतरे तो कमरे की आलमारी खुली हुई मिली और सामान भी पलंग पर बिखरा दिखाई दिया। चिल्लाने पर पड़ौसियों की मौके पर भीड़ एकत्र हो गई।



हर कोई घटना को लेकर स्तब्ध दिखाई दिया। चोर करीब सात लाख रुपए की नगदी, 6 जोड़ी पायजेब, सोने की झुमकी, कुण्डल, लोंग, कांटा एवं चिटकी पार कर ले गए। सूचना पर व्यापारी ओमप्रकाश शर्मा भी दुकान बंद कर घर पहुंच गया। पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। जहां घटना के बारे में जानकारी ली। कॉलोनी के लोगों ने शीघ्र चोरी का खुलासा किए जाने की मांग कर पुलिस के समक्ष आक्रोश भी जताया। घटना को लेकर पहले रैकी की गई है और चोरों की संख्या भी दो से अधिक होना प्रतीत होता है।

पहले ही घुसकर छिप गए कमरे में चोर

जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है उससे प्रतीत होता है कि चोर पहले से ही घर में घुसकर छिप गए। मनीषा देवी एवं उनकी पुत्री पायल जब छत पर गए थे तो मुख्य द्वार एवं मकान में प्रवेश करने वाले कमरे की अंदर से कुंदी लगाकर गए थे और छत पर वे स्वयं बैठे हुए थे। ऐसे में चोर अंदर कहां से घुसे। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के हिसाब से चोर शाम होते ही अंदर घुसकर छिप गए और जैसे ही पीडि़त परिवार छत पर गया तो चोरों ने पलंग को खोलकर आलमारी की चाबी निकाल ली और नकदी एवं जेवरात पार कर ले गए।



भवन निर्माण के लिए रखी थी नकदी

पीडि़त व्यापारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने अप्रेल 2019 में पंडितपुरा रोड पर ही मकान निर्माण के लिए भूखण्ड खरीदा था और भवन निर्माण के लिए राशि सुरक्षित बचाकर रखी थी, लेकिन इस राशि पर चोरों की नजर लग गई। चोर नकदी के साथ ही जेवरात भी पार कर ले गए। इस घटना से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। हालांकि जिस जगह चोरी हुई है। उसके कुछ ही दूरी पर जनरल स्टोर की एक दुकान संचालित है। जिस पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच में जुट गई है।



पुलिस गश्त को बताया धत्ता

पुलिस की ओर से प्रतिदिन शाम को कॉलेज से पंडितपुरा रोड होते ही झालानी बगीची तक गश्त भी की जाती है, लेकिन चोरों ने भी पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए घटना को अंजाम देने में सफल हो गए। खास बात यह है कि शहर में हजारों की संख्या में बाहर के छात्र किराए पर रहते हैं। इन लोगों का पुलिस के पास कोई डाटा भी नहीं है। छात्रों की आड में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी रह रहे हैं। जो कि दिन में चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए रैकी करते हैं और रात को घटना को अंजाम देकर किराए के मकान में जाकर सो जाते हैं। इससे पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं।