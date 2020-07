राशन वितरण के लिए आया सड़ा-गला गेहूं

Rotten wheat came for distribution of ration- शिकायत पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार, रुकवाया वितरण

बांदीकुई. शहर के सिकंदरा रोड पर एक राशन विक्रेता के यहां एफसीआई गोदाम से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लोगों को वितरण करने के लिए सप्लाई किया गया गेहूं काला एवं सड़ा निकला। राशन विक्रेता की ओर से शनिवार को वितरण करने के लिए जैसे ही गेहूं के कट्टे खोले गए तो खराब गेहूं निकला और उपभोक्ताओं ने लेने से इनकार कर दिया। पार्षद महेन्द्र जारवाल ने बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर को की। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंच गेहूं के सैम्पल लिए। वहीं गेहूं का वितरण नहीं किए जाने के आदेश दिए।

जानकारी के अनुसार शहर के सिकंदरा रोड स्थित राशन विक्रेता नीरज शर्मा के यहां ३० जून को ३१ क्विंटल ८७ किलोग्राम गेहूं आया है। इसे वार्ड ६ व ९ पुराने में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल लोगों को वितरण किया जाना था। आधा दर्जन कट्टों में गेहूं गुणवत्तायुक्त होना नहीं पाया गया। गेहूं पूरी तरह काला एवं गट्ठल बंधा हुए दिखाई दिया। इस पर लोगों ने गेहूं लेने से मान कर दिया। लोगों ने बसवा तहसीलदार को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए मामले की जांच की मांग की। जहां से नायब तहसीलदार धर्मेन्द्र मीणा ने मौके पर पहुंचे। उन्होंने खराब गेहूं का अवलोकन कर वितरण नहीं किए जाने के निर्देश देते हुए पुराने स्टॉक में उपलब्ध गेहूं में से वितरण करने को कहा। इसके बाद ही राशन सामग्री का वितरण कार्य शुरू हो सका है।



राशन विक्रेता का कहना है कि छह कट्टे गेहूं खराब आया है। उसे प्रशासन ने अलग ही रखवा दिया है। प्रथम दृष्टया यह गेहूं बारिश के पानी से भीगने से खराब होना दिखाई देता है। बसवा तहसीलदार का कहना है कि खराब गेहूं के सैम्पल ले लिए हैं। मामले की जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि गेहूं खराब कैसे आया है। (प.सं.)

