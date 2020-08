रातभर चला रिमझिम का दौर, रेडिया में 37 एमएम बारिश

Round of Rimjhim last night in dausa: मानसून कमजोर, कुल 225.35 एमएम बारिश

दौसा. जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक रिमझिम बारिश का दौर चला। इससे किसानों को राहत मिली। वहीं सुबह मौसम भी सुहाना रहा। हालांकि बाद में दिनभर धूप निकली। जल संसाधन विभाग के अनुसार शुक्रवार प्रात: 8 बजे तक बीते 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा 37 एमएम रेडिया बांध बसवा में दर्ज की गई। बांदीकुई में 29 एमएम, सिकराय तहसील में 26, मोरेल डेम लालसोट में 20, रामगढ़ पचवारा तहसील में 18, नांगल राजावतान तहसील में 17, दौसा में 13, लवाण तहसील में 9, बसवा तहसील में 8, राहुवास व सैंथल सागर में 5-5, महवा तहसील में 4 तथा लालसोट तहसील में 3 एमएम वर्षा दर्ज की गई है।

दौसा शहर में रात करीब दस बजे से बारिश का सिलसिला चालू हुआ, जो रुक-रुककर सुबह आठ बजे तक चला। इसके बाद कुछ देर मौसम सुहाना रहा, लेकिन दस बजे से शाम तक धूप रही। गौरतलब है कि जिले में अभी तक मानसून कमजोर है। कुल 225.35 एमएम बारिश हुई है, जो जिले के औसत मानसून का 36.82 प्रतिशत है।



मात्र पांच बांधों में आया पानी



इस बार मानसून में अब तक हुई बारिश के दौरान जल संसाधन विभाग के 18 में से मात्र 5 बांधों में पानी आया है। इनमें से मोरेल डेम में 6 फीट, सैंथल सागर में 5.7 फीट, माधोसागर में 5.3 फीट, सिनोली में 4 फीट व झिलमिली में 2 फीट 6 इंच का भराव हुआ है। इसके अलावा गेटोलाव, चांदराना, कालाखो, खारली, बिनौरी सागर, राहुवास, सिन्थोली, डीवांचली, भण्डारी, रेडिया डेम, जगरामपुरा,कोट व कोण्डा बांध रीते पड़े हैं।

वहीं पंचायत समितियों द्वारा संचालित 21 बांधों में से एक में भी पानी नहीं आया है। इनमें पंचायत समिति दौसा के रामपुरा, हरिपुरा, महेश्वरा, भांकरी, नामोलाव व सूरजपुरा, पंचायत समिति लवाण के चुडास, पापडदा, बसवा के बडिय़ाल, विजय सागर, धपावन, उपरेडा व गुढामुई, महुवा के रौंथ, समसपुर, बड़ागांव खेड़ला, सिकन्दरपुर, पावटा व हुड़ला तथा पंचायत समिति सिकराय के नाहरखोहरा बांध में वर्षा के पानी की आवक शून्य रही है।

