घोष की धुन पर स्वयंसेवकों की कदम-ताल

दौसा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्यार्थी संगम कार्यक्रम बजरंग मैदान में आयोजित हुआ। इस दौरान जिलेभर से कक्षा चार से स्नातकोत्तर तक के सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड सूबेदार रामसिंह थे। सह प्रांत बौद्धिक प्रमुख दिनेश कुमार ने बौद्धिक दिया।

RSS Volunteers move to the tune of Ghosh

इसके बाद घोष के तीन समूहों की धुन के साथ पथ संचलन निकाला गया। सुंदरदास मार्ग, मानगंज, स्टेशन रोड, गांधी तिराहा, लालसोट रोड, पुराना शहर, बनेदास की बावड़ी, गुप्तेश्वर दरवाजा होते हुए विद्यार्थी स्वयंसवेक सत्यनारायण लॉन पहुंचे। जगह-जगह रास्ते में लोगों ने फूल बरसाकर स्वयंसेवकों का स्वागत किया।

बैडमिंटन में दिखाई प्रतिभा



दौसा. जिला बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में जिला स्तरीय सब जूनियर व जूनियर बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सिविल लाइंस के इनडोर हॉल में किया गया। इसके तहत दस वर्ष एकल में आयुष सिंह, 13 वर्ष में आकाश बासनवाल व बालिका वर्ग में दिव्या शर्मा विजेता रही। संघ के सचिव चंद्रेश शर्मा ने बताया कि जूनियर 19 वर्षयुवा वर्ग में आयुष सोनी को हराकर मोहित सैनी ने खिताब जीता।

युवती वर्ग में स्नेहा सिंह ने साक्षी सिंह को हराकर खिताब अपने नाम किया। चयनित खिलाड़ी सब जूनियर वर्ग के 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक अजमेर में होने वाली राÓय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता 19 से 24 नवम्बर तक हनुमानगढ़ में होगी।

कालोता में क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू



कालोता. ओम युवा मण्डल कालोता के तत्वावधान में पांच दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। जिसका उद्घाटन रविवार को सरपंच चेनसुख चेची व पूर्व सरपंच पदमसिंह गुर्जर ने बॉल के शॉट लगाकर किया। अध्यक्षता शिवचरण खोहराकला ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में धर्मेन्द्र, हरपाल राजपूत, रामप्रसाद, अमरसिंह, हंसराज, मुरलीधर, राजेन्द्र फौजी रहे।

उद्घाटन मैच कुण्डल व कालीपहाड़ी टीमों के मध्य हुआ। इसमें कुण्डल टीम विजयी। मैच देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी। दर्शकों ने हूटिंग कर दर्शकों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में बीस टीमें हिस्सा ले रही है। क्लब के अध्यक्ष रोहित रेसवाल ने बताया कि विजेता व उपविजेता टीमों को शील्ड देकर पुरस्कृत किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में सरपंच चेची ने कहा कि खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। पूर्व सरपंच ने कहा कि हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पराजित खिलाडिय़ों को निराश नहीं होना चाहिए।

इस दौरान विष्णु तिवाड़ी, लखन मीना, रसपाल गुर्जर, रोहित, नरेश, मोहित तिवाड़ी, विजय, सतीश, रोहिताश्व, मंजीत, संतोष, विशाल, राहुल, रामप्रसाद, दीपक जांगिड़, सुरेन्द्र, महावीर, विष्णु हरियाणा, सहित सैकड़ों दर्शक मौजूद थे।