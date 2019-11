एसबीआई ने किए पुराने एटीएम कार्ड बंद, अब नए मिलेंगे

SBI closes old ATM cards, now new ones will be found: - नए एटीएम कार्ड में आएगी चिप, राशि निकलने तक मशीन में ही रहेगा

दौसा. भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के पिछले दो-तीन दिन से बिना चिप वाले पुराने एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहे हैं, ग्राहक अपने कार्ड एटीएम (ऑटोमेटेड टेल मशीन) में लगाते हैं तो वे काम ही नहीं कर रहे हंै। यानि एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं।

दौसा में एसबीआई की एक बैंक शाखा के एक वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि जिन ग्राहकों के पास पुराने एटीएम कार्ड हैं, बैंक उन ग्राहकों के मोबाइल पर मैसेज भेज कर एटीएम कार्ड बंद कर रहा है। हालंाकि कई उपभोक्ताओं के मोबाइलों में मैसेज आ रहा है तो कइयों में पास मैसेज नहीं आ रहा। ऐसे में एटीएम बंद होने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं।

अधिकांश उपभोक्ताओं को नहीं है जानकारी



उपभोक्ताओं ने बताया कि वे अपने घर से एटीएम कार्ड लेकर सामान लेने आ गए और एटीएम में कार्ड लगाया तो उससे नकदी ही नहीं निकली। कई लोग अपने कार्ड को लेकर दूसरे बैंकों के एटीएम पर भी चक्कर काटते देखे गए। उपभोक्ता राकेश कुमार ने बताया कि वह अपने कार्ड को लेकर पहले कई एटीएम पर चक्कर काट चुका , लेकिन नकदी निकली ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं, जो दिनभर परेशान नजर आए। लोगों के बैंक खातों में राशि होने के बाद भी उधार रुपए लेकर काम चलाते देखे गए। कई लोगों ने बैंक में जाकर राशि निकाली।

साइबर क्राइम पर काफी हद तक लगेगी लगाम



बैंक प्रबंधक ने बताया कि अब नए एटीएम में चिप होगी। उस कार्ड को एटीएम मशीन में लगाने पर ग्राहक की लेनदेन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मशीन कार्ड को छोड़ेगी। इससे एटीएम बदलने के अपराध पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। बिना चिप वाले एटीएम को ठग लोगों को सही तरीके से एटीएम लगाने के बहाने एटीएम बदलकर दूसरा एटीएम देकर वारदात कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।

