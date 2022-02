प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी, अपात्रों ने उठा लिए करोड़ों रुपए

Scam in the Prime Minister's Kisan Samman Nidhi scheme, the ineligible picked up crores of rupees- हलधर के हक में लगी सेंध, अब होगी वसूली

दौसा Published: February 03, 2022 08:07:56 pm

दौसा. जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़झाला सामने आया है। योजना के तहत 6 हजार 717 अपात्र लोगों ने 5.52 करोड़ से अधिक रुपए उठा लिए। सरकार की नजर में मामला आने के बाद अब प्रशासन ने वसूली शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी, अपात्रों ने उठा लिए करोड़ों रुपए

Scam in the Prime Minister's Kisan Samman Nidhi scheme, the ineligible picked up crores of rupees

जानकारी के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केन्द्र सरकार लघु व सीमांत कृषकों को हर साल 6 हजार रुपए तीन किश्तों में देती है। राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा होती है। योजना का लाभ लेने के लिए कृषकों को स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से पार्टल पर आवेदन करना होता है। जिले में योजना के अन्तर्गत 2 लाख 1 हजार 806 किसान लाभार्थी पंजीकृत हंै। इनमें से 1 लाख 95 हजार 465 किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। कुल लाभार्थी किसानों में से 6 हजार 717 अयोग्य/आयकरदाता किसानों ने भी करीब 5 करोड़ 52 लाख 58 हजार रुपए उठा लिए। अब प्रशासन ने अपात्रों से राशि वसूलना शुरू किया है। इससे अपात्रों में हड़कम्प मच गया है। अब तक 5 लाख 64 हजार रुपए वसूल किए जा चुके हैं।



सरकारी कार्मिकों, आयकरदाताओं ने उठा लिया लाभ

सूत्रों के अनुसार दौसा सहित देश-प्रदेश के अधिकतर जिलों में अपात्रों द्वारा राशि उठाने के मामले सामने आए हैं। इनमें कई सरकारी कार्मिक, आयकरदाता, सेवानिवृत्त कार्मिक व जनप्रतिनिधि तक शामिल बताए जा रहे हैं। जिले में 1 हजार 41 आयकरदाताओं ने योजना के तहत करीब 15 लाख की राशि उठाई है। अब राजस्व विभाग के कार्मिक वसूली में जुटे हैं।



ये है अपात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास भूमि होनी चाहिए। इसमें वर्तमान या पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे लोग, केन्द्र व राज्य कर्मचारी, पेंशनधारक तथा आयकर जमा कराने वाले लोग पात्र नहीं हैं।



यूं हुई गड़बड़ी

योजना की शुरुआत में कृषि योग्य भूमि होने के आधार पर ही आवेदन कर दिए गए। इसमें आयकरदाता, सरकारी कार्मिक भी शामिल हो गए। इसके अलावा बिना भूमि खेती का काम करने वालों ने भी आवेदन कर दिए। शुरुआत में हजारों की संख्या में आवेदन आए तो ई-मित्रों से लेकर तहसील तक आंख मूंदकर रजिस्ट्रेशन कर दिए गए। जब उच्च स्तर पर अपात्रों के योजना में शामिल होने की बात सामने आई तो प्रत्येक जिले में जांच हुई तथा अपात्रों को चिह्नित किया गया। कई जगह ई-मित्र संचालकों की शह पर गड़बड़ी की शिकायत भी प्रशासन तक पहुंची है।

राशि उठाने वाले तहसीलवार अपात्रों का आंकड़ा

तहसील अपात्र राशि

बांदीकुई 2223 23018000

दौसा 282 2900000

लालसोट 596 5934000

महुवा 477 4036000

मंडावर 2 0

नांगल राजावतान 116 1206000

राहुवास 27 34000

सिकराय 1934 16590000

तहसील अस्पष्ट 19 82000

आयकरदाता 1041 1458000

कुल 6717 55258000 इनका कहना है...

किसान सम्मान निधि योजना में कई अपात्रों ने लाभ उठा लिया था। उनसे राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। नोटिस देने के बाद भी राशि नहीं लौटाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ई-मित्र संचालकों की मिलीभगत सामने आई तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।

आरके मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

Scam in the Prime Minister's Kisan Samman Nidhi scheme, the ineligible picked up crores of rupees

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें