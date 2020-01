पशु चिकित्सालय में ताला लगा देख नाराज हुए एसडीओ

SDO angry at seeing lock in veterinary hospital: नोडल पशु चिकित्साधिकारी को अनुपस्थित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

मानपुर. उपखण्ड अधिकारी हरिताभ आदित्य ने मंगलवार को मरियाड़ा के राजकीय पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सालय पर ताला लगा हुआ मिला तथा दो कार्मिक नदारद मिले। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीओ ने नोडल पशु चिकित्साधिकारी को अनुपस्थित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

सुबह 11 बजे पशु चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ आदित्य व सिकंदरा नायब तहसीलदार जयसिंह को ताला लटका मिला। एसडीओ ने ग्रामीणों ने जानकारी ली तो सामने आया कि चिकित्सक का पद रिक्त होने के कारण दो कम्पाउण्डर प्रतिनियुक्ति पर लगा रखे हंै, जो पिछले 10 दिन से नहीं आ रहे हैं। अधिकांश समय चिकित्सालय पर ताला ही लटका रहता है। इससे पशुपालकों को पशुओं के बीमार होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।



ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नोडल पशु चिकित्साधिकारी को दूरभाष पर कार्मिक ों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रतिदिन चिकित्सालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मरियाड़ा पंचायत में सर्वाधिक पशुपालन किया जाता है। इसे देखते हुए सरकार ने पशु उप केंद्र को चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर चिकित्सक सहित तीन कार्मिकों का स्टाफ लगाया था, लेकिन अब चिकित्सक नहीं होने से पशुपालकों को उपचार के लिए भटकना पड़ रहा है। इस दौरान सरपंच महाराजसिंह गुर्जर, बाबूलाल तंवर, महेंद्र सिंह सहित अन्य पशुपालक मौजूद थे।

दौलतपुरा जीएसएस पर ग्रामीणों का प्रदर्शन



लालसोट. उपखण्ड की दौलतपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों पर विद्युत सप्लाई में मनमानी करने के आरोप लगाते हुए मंगलवार को दौलतपुरा 33 केवी विद्युत सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने निगम के अधिकारियों के खिलाफ जम कर नारे लगाते हुए कड़ाके की ठंड मेें रात्रि को विद्युत आपूर्ति करने व दिन में सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति नही करने पर रोष जताया।



इस दौरान ग्रामीण सीताराम डोबवाल, किशन गोठवाल, मुकेश धुणावत, मूलचंद, रामप्रसाद एवं रमसी समेत दर्जनों जनों ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड के दौरान भी किसानों को रात्रि के दौरान थ्री फेज बिजली की आपूर्ति की जा रही है।इससे सैकड़ों किसान इस कड़ाके की ठंड के दौरान पूरी रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। इसके अलावा दिन में भी सिंगल फेज की आपूर्ति नहीं दी जाती है। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर निगम के अधिकारी भी पहुंचे। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की मांग के अनुरूप ही बिजली की आपूर्ति देने का आश्वसान देेकर मामला शांत कराया। (नि.प्र.)