बहन-भाई की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव, अस्पताल से भेजा घर

दौसा. जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती 10 मरीजों में से रविवार सुबह संैथल थाना क्षेत्र के झेरा गांव निवासी कोरोना पॉजिटिव भाई-बहनों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव मिलने के बाद उनको डिस्चार्ज कर होम क्वारंटीन के लिए दिया गया है। कोविड वार्ड में भर्ती तीन अन्य मरीजों की भी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने से चिकित्सा अधिकारियों के साथ परिजनों के चेहरों पर भी मुस्कराहट आई है।

कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि जिला अस्पताल में जिले के झेरा निवासी एक परिवार 7 मई को गुजरात के अहमदाबाद से गांव आया था। 11 मई को भाई-बहन कोरोना पॉजिटिव आए तो अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। दोनों की लगातार दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उनको यहां से उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहने की शर्त पर घर भेज दिया।



उल्लेखनीय है पिछले दिनों जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती छह जनों की छुट्टी की जा चुकी है। कोविड वार्ड प्रभारी डॉ. आरडी मीना ने बताया कि मरीजों की देखभाल करने में उनके साथ डॉ. मुकेश सिरौहा, कमलेश कुमार, गोपेश शर्मा, हिमांशु बापीवाल व नरेश बैरवा आदि थे।

वहीं धर्मपुरा की महिला, रामगढ़ पचवारा का एक जना व नागौरी मोहल्ला निवासी किशोरी की पहली रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। धर्मपुरा निवासी महिला के साथ दस माह का बच्चा भी है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है।



अब आठ मरीज हैं भर्ती

जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में कुल दस मरीज भर्ती थे, जो अब आठ रह गए हैं। वार्ड में 10 मरीजों के भर्ती होने की क्षमता है। ऐसे में अब दो बैड खाली होने से फिल्हाल दो मरीज आने तक नया कोविड वार्ड नहीं खोलना पड़ेगा। यदि इन दोनों मरीजों की छुट्टी नहीं होती तो नया वार्ड खोलना पड़ता।

