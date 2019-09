रेलवे टिकट खिड़की पर नहीं हैं सुरक्षा के बंदोबस्त

बांदीकुई. करीब छह माह पहले रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार स्थित टिकट खिड़की पर हुई लूट के बाद भी रेल प्रशासन घटना से सबक नहीं ले रहा है। टिकट खिड़की पर रात्रि को सुरक्षा के कोई पुख्ता इंजताम नहीं है। ऐसे में कहीं लूट की घटना की पुनरावृति नहीं हो जाए। हालांकि रेल प्रशासन रात्रि गश्त किए जाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत अलग है।

जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन के सिकंदरा रोड द्वितीय प्रवेश द्वार पर संचालित टिकट खिड़की पर गत गत 2 मार्च रात हथियारों की नोक पर लुटेरे लिपिक को डरा-धमकाकर नकदी लूट ले गए थे। घटना से रेल प्रशासन में हड़कम्प मच गया था और मौके से खाली कारतूस भी बरामद किया गया था। घटना ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी थी।

हालांकि कुछ दिन बाद तक तो रेलवे सुरक्षा बल के जवान रात्रि को टिकट विण्डो पर तैनात किए गए थे, लेकिन इन दिनों रात्रि को कोई सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल के जवान कभी-कभार ही गश्त पर दिखाई देते हैं। इस समय भी यहां निर्माण कार्य चल रहा है। टिकट विण्डो के आस-पास काफी संख्या में निर्माण सामग्री रखी हुई है। लोगों की रातभर आवाजाही भी बनी रहती है। ऐसे में रेल प्रशासन को रात्रि के समय स्थाई रूप से जवान तैनात किए जाने चाहिए। टिकट विण्डो से प्रतिदिन लाखों रुपए की आय होती है।



खास बात यह है कि छह माह पहले हुई घटना का भी रेलवे सुरक्षा बल एवं जीआरपी के जवान कोई सुराग नहीं लगा पाए हैं। ऐसे में जीआरपी के अनुसंधान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल आईपीएफ नवीन कुमार राही का कहना है कि रात्रि को जवान द्वितीय प्रवेश द्वार पर भी गश्त करते हैं। लूट की घटना की जांच जीआरपी कर रही है। फिलहाल यह विण्डो निर्माण कार्य के चलते अस्थाई है। भवन निर्माण होने पर अस्थाई रूप से नए भवन में शिफ्ट हो जाएगी।

