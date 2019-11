पेट्रोल पंप सेल्समैन पर तानी बंदूक

Seeing people coming on shouting, the crooks got away... चिल्लाने पर लोगों को आते देख भाग छूटे बदमाश

लूट व अपहरण का किया प्रयास

नाकाबंदी के बाद भी नहीं लगा सुराग

मानपुर. सिकराय कस्बे के मानपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर शुक्रवार देर रात बदमाशों ने सेल्समैन की कनपटी पर बंदूक तानकर लूट का प्रयास किया।सेल्समैन ने मुकाबला किया तो उन्होंने पकडकऱ कार में डालकर ले जाने लगे, चिल्लाने की आवाज सुन आस-पास के लोगों को आता देख बदमाश सेल्समैन व बंदूक छोडकऱ भाग छूटे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लेकर बंदूक बरामद कर ली। जिले भर में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

Seeing people coming on shouting, the crooks got away... रात करीब 10 बजे एस्सार कंपनी के पेट्रोल पंप पर सफेद रंग की कार में आए तीन बदमाशों ने पहले तो पानी पीने के बहाने रैकी की। इसके बाद अकेला पाकर सेल्समैन से पेटीएम सुविधा होने की बात पूछी।मना करने पर एक बदमाश ने सेल्समैन की कनपटी पर बंदूक तान दी तथा दूसरे ने पीछे से पकड़ लिया। सेल्समैन सुरेश मीना ने हिम्मत दिखाते हुए बंदूक की नली को दबाकर पकड़ लिया तथा एक हाथ से बदमाशों से छुड़ाने का प्रयास करता रहा। इसके बाद उन्होंने उसे उठाकर कार में डाल दिया, लेकिन चिल्लाने पर आस-पास के आए लोगों को देख बदमाश सेल्समैन व बंदूक छोडकऱ भाग छूटे। सूचना पर पहुंचे वृत्ताधिकारी सुरेशचंद मीना व थानाधिकारी सुरेश कुमार ने मौका निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज जुटाकर जिलेभर में नाकाबंदी कराई लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

Seeing people coming on shouting, the crooks got away.... नंबर प्लेट बदल दिया चकमा -

पेट्रोल पंप पर कार लेकर आए बदमाशों ने नंबर प्लेट फर्जी लगा रखी थी। पुलिस ने जिन नम्बरों की नाकाबंदी कराकर जांच पड़ताल की, वह गाड़ी जयपुर में खड़ी मिली। ऐसे में पुलिस को चकमा देकर बदमाश दूसरी नंबर प्लेट बदलकर भागने में सफल हो गए। वृत्ताधिकारी सुरेश चंद मीना ने बताया कि टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।