दो सौ संदिग्धों से पूछताछ के बाद सात वर्षीय बालिका से दरिंदगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सिकंदरा.(दौसा) Seven-year-old girl arrested for raping an accused after questioning two hundred suspects एक सप्ताह पूर्व सात वर्षीय बालिका से बलात्कार करने के मामले में आरोपी को थाना पुलिस ने जोधपुर शहर से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कमरे से रक्त से सने कपड़ों को भी बरामद किया है। न्यायालय में पेश करने पर आरोपी को न्यायाधीश ने जेल भेज दिया। थाना प्रभारी राजपाल यादव ने बताया कि 13 नवंबर की रात को थाना क्षेत्र की एक ढाणी में लग्न समारोह में शामिल होने आई सात वर्षीय बालिका के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने के बाद उसे सुनसान जगह छोड़ दिया था।

परिवार के लोगों द्वारा ढृूंढने पर देर रात को बालिका एक खेत में बदहवास अवस्था में मिली। जिसे परिजनों ने बांदीकुई के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर पीडि़ता के पिता ने रात को ही बांदीकुई थाने में जीरो नम्बर एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना का जल्द खुलासा करने के लिए एसपी प्रहलाद कृष्णियां ने सिकंदरा थाना प्रभारी राजपाल यादव के नेतृत्व में उपनिरीक्षक लालसिंह, कांनिस्टेबल कमल छावड़ी, बालकेश, जलसिंह भेडी, ईश्वर भेडी, कमल माल, वीरभान सिंह, दिलीप की टीम का गठन कर गहनता से जांच पड़ताल शुरू की।



डोर टू डोर सर्वे कर किया चिन्हित

लग्न समारोह में करीब एक हजार लोगों के शामिल होने के कारण आरोपी की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। थाना प्रभारी ने टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को सादा वर्दी में ढाणी में भेजकर डोर टू डोर सर्वे कर करीब दो सौ संदिग्ध लोगों को चिह्नित किया। सर्वे में पुलिस को ढाणी में किराए के कमरे में रहने वाले गीजगढ़ निवासी पून्या उर्फ पूनीराम सैनी (19) पुत्र रमेश सैनी के पिछले तीन दिन से गायब होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को केन्द्रित कर जांच शुरू कर दी।



शराब से लगा सुराग

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पूनीराम सैनी घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए दो दिन तक किराए के कमरे से बाहर नहीं निकला। आरोपी सिकंदरा चौराहे पर बसों में पानी की बोतलें बेचने का कार्य करता था। घटना के बाद आरोपी ने तीन दिन लगातार शराब पी थी। इस बात का पता होटल संचालक था। होटल संचालक ने पुलिस को बताया कि पिछले तीन चार दिन से वह पानी की बोतल बेचने नहीं आया।

पुलिस को शक गहराने पर मोबाइल कॉल डिटेल निकाली तो आरोपी के जोधपुर होने की बात सामने आई। टीम ने आरोपी को मोबाइल नम्बर लोकेशन के आधार पर जोधपुर के रामगनगर कॉलोनी में रिश्तेदार के घर से दस्तयाब कर लिया।



10 रुपये का नोट व टॉफी का दिया लालच

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लग्न समारोह से बालिका को वह दस रुपए व टॉफी देने की बात कहकर बहला फुसलाकर अंधेरे में सुनसान जगह ले गया। जहा पर उसके साथ बलात्कार कर छोड़कर फरार हो गया। परिजनों के ढृूंढऩे पर बालिका खेत में राती हुई मिली थी। गौरतलब है कि आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सर्वसमाज में भारी आक्रोश था। इस मामले में लोगों ने तीन दिन पहले सिकराय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था।