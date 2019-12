ट्रक को हटवाने को लेकर दुकानदार व मजदूरों में मारपीट

Shopkeepers and laborers beat up for moving trucks: पुरानी अनाज मण्डी के व्यापारियों ने बाजार बंद कर जताया विरोध

लालसोट. शहर की पुरानी अनाज मण्डी में एक दुकान के बाहर ट्रक से माल उतारने को लेकर मजदूरों व दुकान मालिक के बीच मारपीट हो गई। घटना से आक्रोशित दुकानदारों ने शुक्रवार सुबह पुरानी अनाज मण्डी परिसर की दो दर्जन से अधिक दुकानों को बंद करा दिया। मारपीट करने वाले मजदूरों को गिरफ्तार करने की मांग की।

श्रीमातेश्वरी राजपूत पोशाक केन्द्र के संचालक रविन्द्र सिंह ने बताया कि उसकी दुकान के पास एक ट्रक को दूर खड़ा करने को कहा तो माल उतार रहे मजदूरों से उसकी कहासुनी हो गई। दो-तीन मजदूरों ने उसके साथ मारपीट की। इसका मामला पुलिस थाने में दर्ज कराने गया तो पुलिस ने भी ध्यान नहीं दिया। इस कारण शुक्रवार को विरोधस्वरूप पुरानी अनाज मण्डी परिसर की दुकानें बंद रखी गई।



वहीं मजदूरों ने बताया कि ट्रक से माल उतारते समय दुकानदार ने गाली-गलौच की थी। इस कारण विवाद बढ़ गया। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुला कर समझौता कराया। इसके बाद दोपहर में दुकानें खुली। ठेला मजदूर संघ के अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि अब कोई विवाद नहीं रहा। वहीं दुकानदारों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि परिसर में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। नगरपालिका ध्यान नहीं देती है।(नि.सं.)

नगरपालिका ने पुलिस जाप्ते के साथ हटाए अतिक्रमण



लोगों की शिकायतों पर शुक्रवार को नगरपालिका ने जवाहरगंज, पुरानी अनाज मंडी, कुम्हार पाड़ा सहित अन्य स्थलों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अधिशासी अधिकारी नवरतन शर्मा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मय पुलिस जाप्ते के बाजारों में पहुंचे।दुकानदारों द्वारा सड़कों पर रखे सामान व ठेले आदि हटवाए। पुरानी अनाज मंडी में अतिक्रमण हटाने के दौरान छत से किसी ने एक बाल्टी पानी नीचे फेंक दिया। इससे एकबारगी हड़कम्प मच गया।

वहीं कुम्हार मोहल्ला मार्ग से भी अस्थायी अतिक्रमणों को बेदखल किया गया। कुछ ठेलियां जब्त की गई। पुलिस को देख कई दुकानदारों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जिन स्थलों से अतिक्रमण हटाया है, वहां किसी ने वापस अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा रही।

