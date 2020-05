निर्धारित समय से पूर्व दुकानेें खोलना पड़ा भारी

महुवा. कस्बे में निर्धारित समय से पूर्व दुकान खोले जाने पर पर नगर पालिका द्वारा एक दर्जन दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तेजराम मीणा ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व सभी व्यापार मंडल के अध्यक्षों की मीटिंग ली गई थी। जिसमें कुछ जरूरी सेवाओं को छोडकऱ अन्य दुकानें आपसी सहमति से सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खोलने का निर्णय किया था। सोमवार सुबह 6 बजे नगर पालिका की टीम द्वारा बाजार का निरीक्षण करने पर कई दुकानें निर्धारित समय से पहले खुली मिली जिन पर नगर पालिका द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की गई तथा भविष्य में उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर राजेश मीना, पिंटू योगी, यतेश रावत, जितेंद्र सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। Shops had to be opened before the scheduled time



कस्बे में हो रही गुटखे की कालाबाजारी

बसवा ञ्च पत्रिका. भले ही सरकार ने लॉकडाउन के चलते तम्बाकू पर पांबदी लगा दी, लेकिन कस्बे की दुकानों में खुलेआम गुटखे की कालाबाजारी पर पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नही है। कस्बे में ढाई रुपए में बिकने वाला गुटखा 25 में मिल रहा है। 20 रुपए कीमत का बीडी बंडल लोगों को 70 रुपए में मिल रहा है। वहीं तम्बाकू सेवन से ना तो लोग बाज आ रहे हैं और ना ही व्यापारी कालाबाजारी करते रूक रहे हैं। पुलिस-प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं करने से गुटखा व्यापारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।



गुटखा के 20 हजार पाउच पकड़े

दौसा . जिला पुलिस की स्पेशल टीम व सदर थाना पुलिस ने रविवार रात को नांगलबैरसी रोड पर एक वाहन में 20-20 हजार पाउच गुटखा व जर्दे के बरामद किए। डीएसटी टीम प्रभारी सब इन्सपेक्टर राजेश कुमार मीना ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लागू लॉकडाउन में सरकार ने तम्बाकू उत्पाद पदार्थों पर रोक लगा रखी है। जबकि कई लोग चोरी-छिपे बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने सुन्दरदास मार्ग निवासी प्रदीप महाजन, अनाज मण्डी निवासी मनीष महाजन व पुरानी सब्जी मण्डी निवासी घनश्याम गुप्ता को रोक कर वाहन की जांच की तो उसमें गुटखा व जर्दे के पाउच बरामद किए गए।

टीम प्रभारी ने बताया कि वाहन में 20 हजार गुटखा व 20 हजार ही जर्दा के पाउच बरामद किए हैं। सदरथाने में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई में सदरथाना प्रभारी रविन्द्र चौधरी, एएसआई छुट्टन लाल, हैड कांस्टेबल प्रदीप, राजूलाल, नवीन, अजय परेवा व दीपक आदि मौजूद थे।