चौपहिया वाहन ले जाने से इंकार किया तो चालक को गोली मारकर कर दी हत्या

बांदीकुई/बसवा. Shot at refusing to take a four-wheeler. बसवा थानान्तर्गत झरवालों की ढाणी के समीप शुक्रवार रात चौपहिया वाहन चालक की गोली मारकर हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए। कण्ट्रोल से सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौकेपर पहुंची और घटना का जायजा लिया। वहीं शव का राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस सम्बंध में मृतक के भाई ने हत्या करने का मामला दर्ज कराया है।

जानकारी के अनुसार रविन्द्र कुमार व उसकी पत्नी सीमा देवी निवासी नवाह पानीपत शुक्रवार को मूण्डियाखेड़ा गए थे। मूण्डियाखेड़ा में रविन्द्र की बहन रहती है। जहां रविन्द्र ने दोस्त सुभाष राजपूत से बांदीकुई चलने के लिए कहा। इसके लिए किराए पर टैक्सी लेने की बात कही। तो सुभाष ने अपने परिचित विष्णु पंजाबी निवासी चिकानी भादरपुर की टैक्सी किराए पर करा दी और तीनों ही सवार होकर चौपहिया वाहन से रविन्द्र के मामा के यहां थमावली आ गए। चौपहिया वाहन थमावली में खड़ा करके तीनों बाइक से बांदीकुई के समीप स्थित एक गांव पहुंचे और वापस कुछ घंटों बाद थमावली आ गए। कुछ देर थमावली रुकने के बाद शाम को फिर से तीनों बाइक लेकर बांदीकुई के समीप स्थित गांव में आ गए। जहां से तीनों रात करीब 11 बजे वापस थमावली पहुंचे। जहां वाहन चालक विष्णु से मूण्डियाखेड़ा चलने के लिए कहा। सभी लोग वाहन में सवार होकर थमावली से मूण्डियाखेड़ा के लिए रवाना हो गए।

इसी बीच झरवालों की ढाणी के समीप रविन्द्र कुमार ने वाहन चालक विष्णु पंजाबी से कहा कि हमारा काम हो गया है और तू वाहन को लेकर बांदीकुई चल। इस पर वाहन चालक विष्णु पंजाबी को शक हो गया कि उक्त लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। ऐसे में विष्णु ने वाहन ले जाने से इंकार कर दिया। तो चालक का मना करना रविन्द्र कुमार को नागवार गुजरा और उसके गोली मार दी। इससे चालक विष्णु पंजाबी (40) पुत्र अमरनाथ जाति पंजाबी जाट निवासी चिकानी थाना अलवर सदर की मौत हो गई। इसके बाद रविन्द्र, उसकी पत्नी सीमा व सुभाष पैदल ही घटना स्थल से रात को थमावली पहुंच गए। जहां से रविन्द्र बाइक लेकर पत्नी को बैठाकर स्टेशन आ गया और ट्रेन से गंतव्य के लिए रवाना हो गया।

इसके बाद सुभाष राजपूत ने पुलिस कण्ट्रोल पर घटना के बारे में बताया। तो पुलस मय जाब्ते के ही रात को मौके पर पहुंच गई। जहां शव खेत में पड़ा हुआ मिला और इससे कुछ दूरी पर ही सडक़ किनारे चौपहिया वाहन खड़ा मिला। जहां घटना स्थल का अवलोकन कर पुलस ने शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने गोली नहीं मिलने पर शव का एक्सरा भी कराया।

घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी

बताया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देेने के फिराक में थे और बांदीकुई के समीप गांव में आरोपियों द्वारा दो बार जाकर रैकी भी किया जाना सामने आया है, लेकिन आरोपियों ने किस घर की और क्यो रैकी की। किस तरह का अपराघ घटित करने का प्लान था। इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है।

मृतक के भाई ने कराया हत्या का मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई सुरजीत ने मामला दर्ज कराया कि 17 जनवरी दोपहर को सुभाषचंद उर्फ जंगली ओंड राजपूत अपने मिलने वाले रविन्द्र कुमार ओंड राजपूत निवासी नवाहा पानीपत व उसकी पत्नी सीमा देवी को उपचार के लिए बांदीकुई जाने की कहकर उसके भाई विष्णु को टैक्सी किराए पर करके लाए थे। शनिवार सुबह सूचना मिली कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

जांच के बाद ही होगी तस्वीर साफ

थाना प्रभारी रामशरण ने बताया कि वाहन चालक का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में मृतक के भाई ने मामला दर्ज कराया है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान पूरा होने के बाद ही मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी। हालांकि प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि आरोपी बांदीकुई के समीप ही स्थित गांव में किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस मामले में आरोपियों की कॉल ट्रेस की जा रही है। वहीं टीम गठित कर हरियाणा के लिए रवाना कर दी गई है। शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।