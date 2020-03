नाचते-गाते श्याम भक्त रवाना

Shyam devotees go out dancing and singing: ग्रामीणों ने छतों से फूल के साथ रंग-बिरंगी गुलाल भी बरसाई

लवाण. कस्बे के गोपालजी मन्दिर से सुबह ध्वज पूजन के साथ श्याम धणी की पैदल यात्रा रवाना हुई। यात्रा में महिलाएं व पुरुष डीजे की धुन पर नाचते-गाते रवाना हुए। ग्रामीणों ने छतों से फूल के साथ रंग-बिरंगी गुलाल भी बरसाई और जगह जगह तोरण द्वार बनाकर स्वागत किया।

मठ महादेव पर समाजसेवियों ने यात्रा व आने जाने वालों को ठण्डाई पिलाई और यात्रा का स्वागत किया। इससे पहले कस्बे में होकर जादूगर ने आंखों पर पीली पट्टी बांध कर बाइक भी चलाई।

मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़



दुब्बी. कस्बे स्थित सती माई मन्दिर में शुक्रवार को आयोजित मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।रंग-बिरंगी पोशाक पहनकर आई गांवों की महिलाओं ने मंगलाचार गाकर पदयात्रा निकाली।मन्दिर में महिलाओं ने पूजा-अर्चना की व भोग लगाकर प्रसादी वितरित की। महिलाओ ने डीजे की धुन पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान उम्मेद कसाना, टोडरमल, जितेन्द्र गुर्जर, प्रभुदयाल सेन सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।

नृसिंह मंदिर में मनाया फागोत्सव



बांदीकुई. श्रीगुरूकृपा सत्संग मण्डल की ओर से शुक्रवार दोपहर नृसिंह मंदिर में सत्संग आयोजित हुआ। इसमें भगवान का दरबार सजाया गया। गायक गोपालसिंह कल्याणवत ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। इससे पहले करीब दो घण्टे तक सीताराम-राधेश्याम का संकीर्तन किया गया। इसके बाद फागोत्सव मनाया गया। इसमें होली के गीत गाए गए। फागों पर महिलाएं जमकर भाव विभोर होकर नाची और पुष्प होली खेली गई। कार्यक्रम का समापन आरती एवं प्रसादी वितरण के साथ किया गया। सेवानिवृत्त सीटीआई गिर्राजप्रसाद शर्मा, प्रेमकुमार विजय, श्याम खण्डेलवाल, प्रकाशचंद, रमेशचंद भी मौजूद थे। (नि.स.)

फागोत्सव के समापन पर फूलों एवं गुलाल की होली आज



महुवा. कस्बा स्थित खाटू श्याम मंदिर में मनाए जा रहे फागोत्सव के दौरान शनिवार को समापन के अवसर पर ब्रज रसीली फूलों एवं रंग गुलाल की होली खेली जाएगी। भोला बजाज ने बताया कि फागोत्सव कार्यक्रम के दौरान महिला फागोत्सव ब्रज रसीली फूलों एव रंग गुलाल की होली का मनमोहक आयोजन किया जाएगा। इसमें झांकियों के साथ रास उत्सव भी होगा। इस दौरान खीर चूरमा की प्रसादी वितरण कीया जाएगा।