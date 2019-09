ट्रैक्टर-ट्रॉली व गैस टैंकर की भिड़ंत में छह घायल

दुब्बी. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित दुब्बी पुलिस चौकी के पास तड़के लकड़ी से भरे टै्रक्टर-ट्रॉली व गैस टैंकर की भिड़न्त में छह जने घायल हो गए। टैंकर चालक व एक वृद्ध केबिन में फंस गए। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से करीब दो घंटे मशक्कत कर दोनों को बाहर निकाला। गैस टैंकर खाली होने से लोगों ने राहत की सांस ली।

Six injured in clash of tractor-trolley and gas tanker



दुब्बी चौकी प्रभारी ओमप्रकाश ने बताया कि मथुरा से चालक डालचन्द जाटव अपने परिचित बाबूलाल जाटव, पत्नी पिंकी जाटव, पुत्र सचिन व दो अन्य को अपने साथ जयपुर की ओर लेकर जा रहा था। तभी टैंकर व लकडिय़ों से भरी टैक्टर-ट्रॉली में भिड़ंत हो गई।टैंकर के केबिन में बैठे चालक सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चार जनों को तो तुरन्त बाहर निकालकर टोल एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया। चालक व एक वृद्ध को करीब दो घंटे के बाद बाहर निकाला।

पेट्रोलिंग हाईवे व 108 एम्बुलेस से सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया। सिकंदरा थाना प्रभारी कुशाल सिह ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। टोल के्रन के नहीं पहुंचने पर थाना प्रभारी ने अपने स्तर पर दो के्रनों को मंगवा कर हाईवे से टैंकर को हटवाया। गैस टैंकर की टक्कर की सूचना पर एम्बुलेंस व दमकल सहित प्रशासन मौके पर पहुंच गया, लेकिन टैंकर खाली होने पर राहत की सांस ली।



तीन घंटे तक यातायात रहा बाधित



टक्कर के बाद एक तरफ का सड़क मार्ग बंद कर दिया गया। पुलिस ने एक तरफ से वाहनों को निकाला। तीन घंटे में टैंकर को हटवाकर सड़क मार्ग सुचारू कराया गया।



टोल पर के्रन खराब



भोजपुरा टोल पर एक के्रन है, वो भी पुरानी होने से आए दिन खराब रहती है।हाईवे पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में क्रेन नहीं होने से परेशानी होती है। टैंकर में फंसे लोगों को भी क्रेन के अभाव में निकालने में देरी हुई। ग्रामीणों का कहना कि हाईवे कंपनी टोल वसूली तो पूरा करती है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है।

