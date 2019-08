कहीं यात्रियों को जख्मी नहीं कर दें बंदर

दौसा/बांदीकुई. रेलवे स्टेशन पर इन दिनों बंदरों का आतंक बना हुआ है। इससे यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन इन बंदरों को पकड़वाकर अन्यत्र छुड़वाए जाने की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है।

जानकारी के अनुसार जयपुर-दिल्ली रेल मार्ग की अधिकांश ट्रेनें अप-डाउन में प्लेटफॉर्म एक व दो से होकर गुजरती हैं। रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन करीब 10 हजार से अधिक यात्री आवाजाही करते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्मों पर काफी संख्या में बंदरों का आतंक बना हुआ है।



कई बार तो स्थिति यह रहती है कि यात्री ने सामान को रखा और बंदर उठा कर तक ले जाते हैं। यात्रियों का कहना है कि इन बंदरों को लोग खाने-पीने की प्लेटफार्म पर वस्तुए तक डाल देते हैं। इससे गंदगी फैलती है। कई यात्री तो बंदरों को डाले गए केले के छिलकों पर पैर रखने से फिसल कर चोटिल तक हो चुके हैं, लेकिन रेल प्रशासन भी मामले से जानकार होते हुए भी कार्रवाई के नाम पर आंखें मूंदकर बैठा हुआ है।

यही हाल शहर के मुख्य बाजार का है। इसमें बसवा रोड स्थित सब्जी मण्डी, फल मण्डी, अस्पताल रोड स्थित सब्जी मण्डी एवं कॉलोनियों में भी काफी संख्या में बंदरों का आतंक बना हुआ है। अब कि काफी संख्या में लोगों पर हमला कर बंदर जख्मी तक कर चुके हैं। लोग घरों की छतों पर जाने से कतराने लगे हैं। क्योंकि मकानों की छतों पर बंदर रहते हैं। जो कि आए दिन सामान को तक उठा ले जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से इन बंदरों को अन्यत्र छुड़वाए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि लोग आए दिन पालिका कार्यालय पहुंच बंदरों को पकडऩे की मांग को लेकर विरोध भी जता चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है।



टैण्डर जारी कर दिए हैं.

का कहना है कि बंदरों को पकडऩे के लिए निविदा आमंत्रित की गई। इसमें मथुरा के संवेदक के टेण्डर खुला। संवेदक को बंदर पकडऩे के लिए कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं।

- लक्ष्मी जायसवाल, चेयरमैन नगरपालिका बांदीकुई।