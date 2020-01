लगातार तीसरी जीत के साथ सोनीपत क्वार्टर फाइनल में, राजस्थान टीम बाहर

Sonipat in quarterfinals with third consecutive win, Rajasthan team out: लाल क्लब स्टेडियम पर खेली जा रही राष्ट्रीय टी -20 वारी सोलर कप क्रिकेट प्रतियोगिता

लालसोट. शहर के लाल क्लब स्टेडियम पर खेली जा रही राष्ट्रीय टी -20 वारी सोलर कप क्रिकेट प्रतियोगिता में तीसरे दिन गुरुवार को एमसीए सोनीपत टीम ने राजस्थान को प्रतियोगिता से बाहर करते हुए एक रोमाचंक मुकबाले में तीन विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के पूल में अब अजेय रही एमसीए सोनीपत व राजस्थान के बीच क्वार्टर फाइनल के लिए निर्णायक मुकाबले में दोनो टीमों ने पूरा दम लगाया, लेकिन लक्ष्य का पीछा कर रही एमसीए सोनीपत की टीम ने आखिरी ओवर में चार गेंद पूर्व ही सात विकेट खोकर जीत प्राप्त कर ली।

मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी की, लेकिन एमसीए सोनीपत के आल राउण्डर जगदीप मलिक ने पारी के तीसरे ही ओवर में पिंटू को चार रन के व्यक्तिगत योग पर बोल्ड कर दिया। इस शुरुआती झटके से राजस्थान टीम संभल नहीं सकी और टीम बीस ओवर में नौ विकेट गंवा कर 124 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से सतेन्द्र ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। इसके अलावा संजय सिंह ने 19 रन मंजीत ने 17 रन का योगदान दिया।

जवाब मेें खेलने उतरी एमसीए सोनीपत ने मजबूत शुरुआत की और दोनों ओपनर ने पहले विकेट की सांझेदारी में 55 रन जोड़े। पहला विकेट 15 रन बनाने वाले अमित का गिरा।इसके बाद राजस्थान के गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मैच को रोमाचंक बना दिया। इस दौरान जहां एक छोर विकेटों के पतन क्रम शुरू हो गया तो वही दूसरी ओर एक अन्य ओपनेर सुमित ने मात्र 46 गेंदों पर पांच छक्के व पांच चौकों की मदद से 75 रन ठोक कर अपनी टीम को जीत के द्वार पर पहुंचाया।

सुमित के आउट होने के बाद निखिल मलिक ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ नाट ऑउट बेशकीमती 16 रन बना अपनी टीम को 19.2 ओवर मेें तीन विकेट से जीत दिला दी। एमसीए सोनीपत की जीत में अहम योगदान देने वाले सुमित को मैन ऑफ दी मैच का पुरस्कार दिया गया। शुक्रवार को खेले गए पूल ए के अंतिम मैच में रेड स्टार दिल्ली ने कश्मीर को छह विकेट से प्रतियोगिता में जीत के साथ अपना सफर समाप्त किया। गौरतलब है कि दोनो टीमें पहले ही क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। मैच में टॉस जीतने के बाद पहले खेलते हुए कश्मीर ने बीस ओवरों में नौ विकेट खो कर 197 रन बनाए। कश्मीर की ओर से हसन ने 30 गेंद पर 68 व यूनस ने 37 गेंद पर 69 रन बनाए। रेड स्टार दिल्ली की ओर से आकाश चौहान ने चार विकेट लिए।

जवाब में खेलते हुए रेड स्टार दिल्ली ने जोरदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट की साझेदारी में 119 रन जोड़े। इस मजबूत शुरुआत के बूते रेड स्टार दिल्ली ने 19.3 ओवर में 4 विकेट गवंा कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। रेड स्टार दिल्ली की ओर सर्वाधिक अर्जुन माल्या ने मात्र 36 गेंदोंंं 91 रन बनाए। इसके अलावा राजेन्द्र ने 47 व साहिल ने 46 रन बनाए। अर्जुन माल्या को मैन ऑफ दी मैच का पुरस्कार दिया गया। (नि.प्र.)

