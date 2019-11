लाखों खर्च, फिर भी यात्रियों की सुविधाओं को किया दरकिनार

Spent millions, yet disregarded the facilities of the passengers.... मानपुर चौराहे पर रैलिंग नहीं लगाने पर चौराहे से गुजरते हैं वाहन, आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं

मानपुर.

जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर मानपुर चौराहे से करीब आधा किमी दूर सिकंदरा की तरफ लाखों रुपए की लागत से बनाया गया अंडरपास अनुपयोगी साबित हो रहा है। चौराहे पर फोरलेन निर्माण कंपनी द्वारा रैलिंग नहीं लगाए जाने से वाहन चालक अंडरपास के बजाए चौराहे से गुजर रहे हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है।

फोरलेन निर्माण करने वाली आइजेएम कंपनी ने मानपुर-सिकराय की ओर जाने वाले वाहनों को डिवाइड करने के उद्देश्य से बनाए गए अंडरपास को मानपुर चौराहे से करीब आधा किमी की दूरी पर बना दिया।इसके चलते वाहन चालक फेर लगाने के बजाय चौराहे से ही गुजरते हैं। कई बार चौराहा क्रॉस करने पर हाइवे पर तेज गति से गुजरने वाले वाहनों की चपेट में आने से दुर्घटनाएं हो जाती है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई बार लोग चौराहे पर स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए कंपनी के अधिकारियों से भी मिल चुके लेकिन अभी तक अधिकारियों ने न तो स्पीड ब्रेकर की ओर ध्यान दिया ना ही चौराहे पर रैलिंग लगाकर अंडरपास को चालू करने पर। ऐसे में आए दिन चौराहे पर दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया अंडरपास केवल वाहनों की पार्किंग के काम आ

रहा है।

Spent millions, yet disregarded the facilities of the passengers....अंडरपास के नीचे वाहन चालक धूप से बचाव के लिए अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं। जो दिन भर खड़े रहते हैं। इसी तरह फोरलेन निर्माण कम्पनी ने सिकंदरा व बालाजी मोड़ पर अंडरपास बनाए थे, जो भी मुख्य चौराहों से इतनी ही दूरी पर बनाने से अनुपयोगी साबित हो रहे हंै।

Spent millions, yet disregarded the facilities of the passengers....इससे चौराहों को क्रॉस करने से हाइवे पर तेज रफ्तार में दौडऩे वाले वाहनों की चपेट में आने से दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। हाइवे पर अंडरपास के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए स्टैण्ड की भी चौराहों से दूरी होने पर अनुपयोगी साबित हो रहे हैं।

चौराहे पर यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नहीं है। गर्मी व बरसात के मौसम में यात्रियों सडक़ पर ही खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इससे यात्रियों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता है।



पेड़ों की कटाई रोकने की मांग

लालसोट. श्रीमा गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र में करीब 400 बीघा में लगी नर्सरी से हो रही पेड़ों की कटाई को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग हरे पेड़ों की कटाई अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं। इससे धीरे धीरे यहां पेड़ों की संख्या कम होने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन की ढिलाई से पेड़ काटने वाले लोगों केे हौसले बुलंद हो रहे हैं।