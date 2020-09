जांच करने पहुंचे सीएमएचओ, प्रसूता व चिकित्साकर्मियों के लिए बयान

Statement for CMHO, obstetrician and medical workers to investigate: लवाण अस्पताल के बाहर प्रसव का मामला

लवाण. लवाण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बाहर पेड़ के नीचे बारिश में प्रसव होने के मामले में मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांच करने पंहुचे। इससे चिकित्सक व स्टाफ में हडक़म्प मच गया। सीएमएचओ ने कार्मिकों की करीब डेढ़ घंटे तक क्लास लेकर उनके बयान लिए।

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने 1 सितम्बर के अंक में ‘सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बाहर तड़पती रही गर्भवती महिला’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर लापरवाही उजागर की। इससे चिकित्सा विभाग में हडक़म्प मच गया और सीएमएचओ जांच के लिए लवाण पहुंचे।

सीएमएचओ डॉ. पूरणमल ने वार्ड में पहुंचकर गर्भवती महिला मौसमी देवी से भी बीस मिनट तक पूछताछ की। महिला के ससुर पप्पूलाल मीणा से भी अलग से पूछताछ कर बयान लिए व कागजों पर हस्ताक्षर कराए।



सीएमएचओ ने बताया कि घटना बहुत गलत व शर्मनाक है। ऐसा कहीं भी अब नहीं होने देंगे। मामले की जांच की जा रही है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। अब 24 घंटे चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। कन्या जन्म होने के बाद मिलने वाले सभी लाभ प्रसूता को दिए जाएंगे।



उल्लेखनीय है कि रविवार शाम को फाटक्या निवासी पप्पूलाल मीणा अपनी पुत्रवधू के प्रसव के लिए अस्पताल में अन्य परिजनों के साथ पहुंचा। अस्पताल में कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। इससे गर्भवती महिला दर्द के मारे तड़पती रही। बाद में साथ आई महिलाओं ने ही अस्पताल परिसर में बरसात की बूदों के बीच पेड़ के नीचे प्रसव कराया था।

चार दिन से किशोर लापता



दौसा. शहर के वार्ड नंबर दो स्थित मोड़ा पट्टी निवासी महिला संतोष देवी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर चार दिन से लापता पुत्र को बरामद करने की गुहार की है। महिला ने बताया कि वह अपने पति रामसिंह बावरिया के साथ 28 अगस्त को बड़ा महेश्वरा में बाजरे की खेत की रखवाली कर रहे थे। इस दौरान उनका 16 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर पुत्र महेन्द्र कहीं चला गया। जगह-जगह ढूंढने तथा पुलिस को अवगत कराने के बाद भी उसका पता नहीं लगा है।

