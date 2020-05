कॉलेज में लगेगी राजेश पायलट की मूर्ति

Statue of Rajesh Pilot to be installed in college: विधायक गजराज खटाना ने कॉलेज पहुंच निर्माण कार्य का अवलोकन किया।

बांदीकुई. शहर के बसवा रोड स्थित राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शीघ्र ही किसान नेता राजेश पायलट की प्रतिमा स्थापित हो सकेगी। इसके लिए सरकार से मंजूरी मिलने के साथ ही स्टेच्यू लगाने के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है। विधायक गजराज खटाना ने बुधवार दोपहर कॉलेज पहुंच निर्माण कार्य का अवलोकन किया।

Statue of Rajesh Pilot to be installed in college

वहीं कॉलेज प्रशासन से भी प्रतिमा लगाए जाने को लेकर बातचीत की। कांग्रेस आईटी सैल जिला संयोजक नरेन्द्र बैंसला ने बताया कि कॉलेज की नींव स्व. राजेश पायलट ने 1986 में रखी थी। इसके बाद 11 जून 2000 को सडक़ दुर्घटना में किसान नेता पायलट की मौत हो गई। इसके बाद से ही विभिन्न छात्र एवं अन्य संगठन पायलट की मूर्ति लगाए जाने की मांग करते आ रहे थे। ऐसे में अब सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो गया है। (ए.सं.)

Statue of Rajesh Pilot to be installed in college

खेड़ा(बडिय़ाल कलां). कोरोना वायरस को लेकर चल रहे लॉकडाउन में जरुरतमंद लोगों को विधायक गजराज खटाणा ने बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा में राशन किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि पोषाहार से जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस कार्य में कोई भी जरुततमंद व्यक्ति राशन किट से वंचित नहीं रहना चाहिए। सीबीईईओ चौथमल मीना ने बताया कि 10 किलो आटा एवं 2 किलो चावल के 766 किटों का वितरण किया गया। मास्क भी वितरित किए।

Statue of Rajesh Pilot to be installed in college

इसी प्रकार मूंडघिस्या, गुढाशिकपुरा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडिय़ाल कलां में भी कटों का वितरण हुआ। इस मौके पर पीईईओ आरती सिलोटिया, शारीरिक शिक्षक संघ प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल गुरू, ग्राम विकास अधिकारी सरदारसिंह गुर्जर, गोकु ल मीना, रघुवीरङ्क्षसह राजपूत, अशोक खंडेलवाल, गिर्राज प्रसाद महावर, राकेश प्रजापत, मनोज गुर्जर, महेन्द्र शर्मा, सतीश यादव, रामचरण मीना आदि मौजूद थे।

Statue of Rajesh Pilot to be installed in college