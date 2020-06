तीसरे दिन कर्फ्यू में रही सख्ती

Strictness in curfew on the third day: कालेड़ गांव में दोनों तरफ बेरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया

बसवा. कस्बे सहित कालेड़ गांव में बुधवार को कफ्र्यू में सख्ती रही। जानकारी के अनुसार 1 जून को कस्बे के झालानी मोहल्ला व कस्बे के पास कालेड़ गांव में एक-एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इस पर प्रशासन ने दोनों जगह कफ्र्यू लगा दिया, लेकिन ढिलाई के चलते लोगों ने पालना नहीं की।

राजस्थान पत्रिका के 3 जून के अंक में‘ जीरो मोबिलिटी की नहीं हो रही पालना’ खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने कालेड़ गांव में दोनों तरफ बेरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। झालानी मोहल्ले में भी पुलिस ने कफ्र्यू में सख्ती कर दी। पूरे दिन लोग अपने घरों में दुबके रहे। तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर ने दोनों जगह कफ्र्यू क्षेत्र का दौरा किया। तहसीलदार ने पुलिसकर्मीयों को कफ्र्यू की पालना करने के निर्देश दिए।

महिलाओं ने बताई पानी की समस्या

कालेड़ गांव में तहसीलदार को महिलाओं ने पानी की समस्या बताई। महिलाओं ने बताया कि कफ्र्यू के कारण गांव के दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए। गांव में लगे सभी हैण्डपंप खराब पड़े हुए हैं। इसके कारण पानी लेने गांव के बाहर दूर जाना पड़ता है। इस पर तहसीलदार ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। कस्बे में झालानी मोहल्ले में पॉजिटिव आने के बाद ग्राम पंचायत ने मोहल्ले में दोबारा मोहल्ले के घर-घर में हाइपोक्लोराइड का छिडक़ाव कराया।

आज से बारह घंटे खुलेंगे बाजार

बसवा. कस्बे में कोरोना महामारी के कारण सात घंटे खुल रहे बाजार अब बारह घंटे खुलेंगे। थाना प्रभारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि गुरुवार से कस्बे के बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे। दुकानों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर दुकान पर भीड़ मिली व ग्राहक या दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया तो दोनों की रसीद काटी जाएगी।

