कृषि उपज मण्डी में तीसरे दिन भी रही हड़ताल

Strike on the third day in the agricultural produce market: किसान व व्यापारियों को झेलनी पड़ी परेशानी

बांदीकुई. सरकार की ओर से कृषि उपज मण्डियों में किसान कल्याण कोष के नाम पर 2 फीसदी टैक्स लगाए जाने के विरोध में तीसरे दिन शुक्रवार को भी सिकंदरा रोड स्थित कृषि उपज मण्डी में हड़ताल रही। इसके चलते मण्डी में कांटे झुके रहे। हड़ताल के चलते दिनभर मण्डी में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि उपखण्ड क्षेत्र के किसान वाहनों में जिंस लेकर पहुंचे। जहां व्यापारी एवं किसानों को ही जिंस को उतारना कर दुकानों के आगे फुटपाथ पर रखना पड़ा।

गौरतलब है कि इन दिनों कृषि उपज मण्डी में प्रतिदिन करीब 2 हजार बोरी से अधिक जिंस की आवक हो रही है, लेकिन सरकार के अचानक किसान कल्याण कोष के नाम से टैक्स लगा देने से किसानों पर अतिरिक्त भार पढ़ेगा। वहीं किसानों को जिंस का उचित मूल्य नहीं मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। इसको लेकर अन्य मण्डियों में भी हड़ताल जारी है। व्यापार मण्डल महामंत्री राजेन्द्र विजयवर्गीय ने बताया कि रा’य की सभी मण्डियों में हड़ताल है। व्यापारी एवं किसानों की टैक्स के जारी किए आदेश वापस लिए जाने की मांग की है। (ए.सं.)

छारेड़ा के ग्रामीणों ने दिए 20 क्विंटल गेहंू व 21 हजार की सहायता



दौसा. ग्राम पंचायत छारेड़ा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 20 क्विंटल गेहूं एवं 21 हजार राशि दी। राजीव गांधी सेवा केंद्र में विधायक मुरारीलाल मीणा, जिला परिषद के सीईओ एल.के. बालोत एवं नांगल राजावतान उपखण्ड अधिकारी विजेंद्र मीणा की उपस्थिति में छारेड़ा के ग्रामीणों ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में गरीब व जरुरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सहायता सौंपी। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर नांगल राजावतान थाना प्रभारी कमलेश चौधरी, तहसीलदार गणराज बडग़ोती, सरपंच हरिकिशन मीणा, भौंरीलाल मीना, गिर्राज रिंग्या, मनोहरलाल मुकेश कुमार व हेमराज आदि मौजूद थे।

