swarnim bharat: स्वर्णिम भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों व शिक्षकों ने ली शपथ

लालसोट. राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए स्वर्णिम भारत अभियान के तहत शुक्रवार को क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने अपने क्षेत्र में स्व'छता बनाए रखने एवं एक वर्ष में 70 घंटे कार्य करने की शपथ ली। शहर के राजकीय बालिका उ'च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्या अंजना त्यागी ने छात्राओं व शिक्षक- शिक्षिकाओं को शपथ दिलाई। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के मौलिक अधिकारों व कर्तव्य की पालना करने देश के संविधान के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखने सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव के समानता का व्यवहार करने की शपथ दिलाई। हेमलता बुंदेल, अनिता परेवा, अनुराग प्रिय शर्मा,शीला शर्मा, भंजती मीना, रमेशचंद शर्मा, उमा चौधरी, प्रभुलाल रैगर, नीलम शर्मा एवं विजय लक्ष्मी शर्मा भी मौजूद रहे।

इसी तरह श्रीमा गांव के राउमावि में राजस्थान पत्रिका की सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए स्वर्णिम भारत अभियान के तहत शिक्षकों के विद्यार्थियों ने अपने-अपने क्षेत्र में स्व'छता बनाए रखने व 1 वर्ष में 70 घंटे संविधान करने की शपथ ली।प्रधानाचार्य बिहारीलाल वर्मा ने विद्यालय के 408 विद्यार्थियों व शिक्षकों को वर्ष 2020 में 70 घंटे श्रमदान करने की शपथ दिलाई।

उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों की पालना करने, देश के संविधान के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखने, सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव के समानता का व्यवहार करने की शपथ दिलाते हुए अभियान की सराहना की। शिक्षक कैलाश चंद मीना, अमरपाल मीना, कमलेशकुमार मीना, राकेशकुमार मीना, रामप्रसाद मीना, हंसराज मीना, रीमा मीना, सुभाषचंद्र गुप्ता, भरतलाल मीना, लल्लूप्रसाद मीना, प्रदीप कुमार महावर, रामफूल मीना व चंद्रप्रकाश जोलिया भी मौजूद रहे। (नि.प्र)

