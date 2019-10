शिक्षकों के तबादले से विद्यार्थी, नाखुश, विद्यालयों के मुख्य द्वार ठोके ताले

Students, unhappy with the transfer of teachers, locks the main doors.... दौसा. जिले में तीन स्थानों पर शिक्षकों के तबादलों के विरोध में विद्यार्थियों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।

जिले के लवाण ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ागांव में स्कूल व्याख्याता के तबादले के विरोध में विद्यार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आभानेरी में राजनीतिक विज्ञान के अध्यापक का तबादला हो गया। वहीं सदर थाना इलाके के कालाखोह में भी अध्यापक के तबादले के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। इन स्थानों पर शिक्षा विभाग के अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंच गई है।

Students, unhappy with the transfer of teachers, locks the main doors.... प्रधानाचार्य व व्याख्याता के तबादले का विरोध

दुब्बी. कालाखो स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य बृजमोहन मीना व अंग्रेजी के व्याख्याता कालूराम मीना का तबादला हो जाने पर विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने विद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर तबादला निरस्त करने की मांग की। विद्यार्थियों ने बताया कि प्रधानाचार्य का तबादला जैसलमेर किया गया। जबकि उनकी जगह झालावाड़ से मदनलाल शर्मा को लगाया गया वहीं अंग्रेजी व्याख्याता का स्थानांतरण डूंगरपुर कर उनकी जगह रामपाल महावर को साथा महुवा से लगाया गया है। उन्होंने बताया की विद्यालय में करीब 600 विधार्थी अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय का 10वीं व 12 वीं का 95 प्रतिशत रिजल्ट रहा था। शिक्षण व्यवस्था भी अच्छी होने के बाद भी इन दोनों का तबादला होने का विरोध किया है। बाद में अध्यापकों ने विद्यार्थियों को समझाकर गेट का ताला खुलवाया।



दौसा. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पापड़दा के एक वरिष्ठ अध्यापक के तबादले से नाराज विद्यार्थियों ने सोमवार सुबह विद्यालय के मुख्यद्वार पर ताला लगा कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर आई नांगलराजातान थाना पुलिस ने मामला शांत कराया। विद्यार्थियों ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक महेश चन्द महावर का एक बड़े जन प्रतिनिधि ने किसी के दबाव में आकर वरिष्ठ अध्यापक का तबादला करा दिया। इससे उनकी पढ़ाई बाधित होगी। बालकों ने काफी देर तक नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया।