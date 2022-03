62 वर्ष से किराए की दुकान में संचालित लवाण का उप डाकघर

भूमि आवंटन के बाद भी नही बना भवन

दौसा Published: March 22, 2022 09:49:45 am

Sub post office of Lavan operated in rent shop for 62 years.... कर्मचारियों को बाहर बरामदे में बैठकर करनी पड़ती है डाक की छंटनी

दौसा. लवाण उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित उप डाकघर का संचालन 62 साल से इधर-उधर किराए की दुकानों में ही किया जा रहा है। वर्तमान में यह उप डाकघर 10 फिट चौड़ी व 10 फिट लम्बी किराए की दुकान में ही चल रहा है। पर्याप्त जगह का अभाव के होने से कर्मचारियों को आसपास की दुकानों के बारामदों में बैठकर कार्य व डाक पार्सलों की छंटनी करनी पड़ती है। इससे कागज के गुम होने का डर ग्रामीणों को सताता है।

कस्बे में 1960 में शाखा डाकघर बना था। वर्ष 1970 में उप डाकघर दर्जा मिला था, लेकिन 62 साल गुजर जाने के बाद व डाकघर के नाम भूमि आवंटित होने के बाद भी आज तक उप डाकघर का निर्माण शुरू नहीं हुआ।

बरसात के दिनों में कागजों को फ्लास्टिक के बोरे में फाइलों को डाल कर रखना पड़ता है। छतों से दिनभर चूना गिरने से कंप्य्यूटर आदि खराब होतेे रहते हैं। इससे कई बार कार्य को बंद करना पड़ता है। जगह के अभाव में दो-चार उपभोक्ताओं के आने पर ही बीच सडक़ पर खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। धूप में खड़े रहकर ही अपना कार्य करवाना पड़ रहा है।

आठ ग्राम पंचायत है इसके अधीन

उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित उप डाकघर में आठ ग्राम पंचायतें आती है। इसमें जयपुर जिले की ग्राम पंचायते भी शामिल है। उप डाकघर में भटेरी, भूड़ला, ढिगारियां, डुगरावता, खानवास, पाटन, रजवास और लवाण ग्राम पंचायत आती है।

कई सालों से जनरेटर खराब

उप डाकघर में लगा जनरेटर कई सालों से खराब पड़ा है। बिजली के चले जाने पर कार्य में बाधा आती है। इससे उपभोक्ताओं को बिना काम ही बैरंग लौटना पड़ता है। इन्वर्टर भी खराब होने से बिजली जाने पर ज्यादा देर तक कार्य नहीं करता है।

