Swarnim bharat: बुराई त्यागने की ली शपथ

Swarnim bharat Campaign of Rajasthan Patrika in dausa: सामाजिक बदलाव में भागिदार बनने की शपथ ली गई

बांदीकुई. राजस्थान पत्रिका के स्वर्णिम भारत अभियान के तहत लोगों ने बुराइयां त्यागने का संकल्प लिया। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी नहीं फैलाने, पीक नहीं थूंकने, मूल या मल का विसर्जन खुले व सार्वजनिक स्थलों पर नहीं करने, जल स्त्रौतों को मैला नहीं करने, बिना हैलमेन दुपहिया वाहन नहीं चलाने, यातायात नियम नहीं तोडऩे, साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाडऩे, अफवाहों को वायरल नहीं करने करने की शपथ ली। वहीं पत्रिका के प्रयासों को आगे बढ़ाने व सामाजिक बदलाव में भागिदार बनने की शपथ ली गई।

इसी प्रकार सोमाड़ा में कुंदन परिवार ने भी पत्रिका से प्रेरणा लेकर इस अभियान में सहभागिदारी निभाने का संकल्प लिया। सेडूराम बैरवा ने बताया कि शिक्षा के लिए सामूहिक लाइब्रेरी खोलने, अनावश्यक खर्चे बंद करने, शादी-समारोह में मादक पदार्थो के सेवन पर रोक लगाने, आर्थिक रूप से कमजोर ब"ाों के लिए शिक्षण सामग्री मुहैया कराने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की शपथ ली गई। इसमें हीरालाल, संजय सोमाड़ा, अनिल सोमाड़ा, रवि सोमाड़ा, विमल कुंदन सहित काफी संख्या में लोगों ने शपथ ली।



दुब्बी. पत्रिका के स्वर्णिम भारत अभियान के तहत लोगों ने बुराई त्यागने की शपथ ली। कस्बे सहित पीलवा कला गांव के युवा व ग्रामीणों ने स्व‘छ बनाने, बिना हैलमेट के वाहन नहीं चलाने आदि की शपथ ली। इस दौरान पूर्व सरपंच बाबूलाल खण्डेलवाल, निहाल सिंह, टोडरमल ,उम्मेदसिंह, नरसी, जितेन्द्र गुर्जर, गंगासहाय योगी आदि थे।



बुराइयों को दूर करने का लिया संकल्प

बडिय़ाल कलां. राजस्थान पत्रिका के स्वर्णिम भारत अभियान के तहत ग्राम होडी का गोला में होलिका दहन पर बुराइयों को त्यागने का संकल्प लिया गया। अभियान के तहत शाम को सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने, कहीं पर भी नहीं थूंकने, मूत्र या मल का विसर्जन खुले या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करने, जलस्त्रोतों को मैला नहीं करने, बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने, यातायात नियमों को नहीं तोडऩे, साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाडऩे, अफवाहों को वायरल नहीं करने, परिवार और समाज में दूसरों को ऐसा करने से रोकने,पत्रिका के प्रयासों को हर हाल में आगे बढ़ाने आदि का सभी ने हाथ उठाकर संकल्प लिया। इस मौके पर बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समिति के जिला प्रभारी मिंटु राम सैनी, लक्ष्मीनारायण सैनी, अनुज सैनी, हेमराज, शुभकेश, सुगन, हुक्म सैनी, सोनू, राजेंद्र, प्रकाश आदि मौजूद थे।

सैंथल. कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में होली पर पत्रिका के स्वर्णिम भारत अभियान के तहत लोगों ने अपने गांव व कस्बों में स्व‘छता बनाए रखने का संकल्प लिया।ग्रामीणों ने खुले में शौच नहीं करने, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी नहीं फैलाने, घर में साफ सफाई रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प लिया।इस मौके पर अशोक शर्मा, अशोक सैनी, पप्पू सैनी, लाला शर्मा, चिरंजीलाल जांगिड़, हजारी लाल शर्मा, कैलाश गुप्ता सहित दर्जनों महिला-पुरुष मौजूद थे।

