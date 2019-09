व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दें शिक्षक

दौसा. आरपीएससी शिक्षक फोरम की जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालियान दौसा में हुई।मुख्य अतिथि नवनियुक्त सीबीईओ राजाराम मीणा ने कार्यकारिणी कहा कि शिक्षक बालकों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी अवगत कराएं, ताकि शिक्षा पूरी होने के बाद रोजगार की तलाश में नहीं भटकना पड़े। स्वरोजगार कर जीवन-यापन कर सकें। एसीबीओ लवाण लालचंद महावर ने कहा कि बालकों को संस्कारवान बनाएं।

Teachers should also emphasize on vocational education

जिला संयोजक कैलाश शर्मा ने नवनियुक्त सीबीईओ का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षक अपने क्षेत्र में आपकी बातों पर अमल करेगा। जिलाध्यक्ष प्रहलाद फाटक्या ने फोरम का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि संकलित शिक्षक समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाएगा। जिला मंत्री घनश्याम चौबदार ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनाथ बालक-बालिकाओं के लिए गांधी जयंती से योजना शुरू की जा रही है। शिक्षक इसमें सहयोग करें।

बैठक को प्रवक्ता अभय सक्सेना, अवधेश तिवाड़ी, जितेंद्र सैनी, जितेंद्र सामरिया, रामविलास शर्मा, अनिल शर्मा, हंसराज गुर्जर, राजेंद्र सिंह, सुरेश सैनी, मुरलीधर मीणा, कमल बीगास, महेंद्र जीरोता आदि ने भी संबोधित किया।

जैमन बने रेसला दौसा के ब्लॉक अध्यक्ष



दौसा. राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ (रेसला) दौसा की बैठक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में जिलाध्यक्ष नंदराम मीणा व प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद सैनी की मौजूदगी में हुई। इस दौरान दौसा ब्लॉक कार्यकारिणी गठन चुनाव अधिकारी नरेश बैरवा व पर्यवेक्षक अशोक मीणा के देखरेख में सर्वसम्मति से किया गया।

ब्लॉक अध्यक्ष गणेश जैमन, मंत्री हरिमोहन मीणा, सभाध्यक्ष बाबूलाल मीना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष छोटेलाल बैरवा, उपाध्यक्ष जितेंद्र मीणा व शिवदयाल शर्मा, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, दिलीप मेहरा, मीडिया प्रभारी हरिराम मीणा, महिला मंत्री अनुभा कसौटिया व श्रीमती बसंत मीणा को मनोनीत किया गया। जिला कोषाध्यक्ष अशोक मीणा ने बताया कि 15 सितंबर तक सदस्यता अभियान पूरा कर 20 व 21 को शैक्षिक सम्मेलन सफल बनाया जाएगा। इस अवसर पर लक्ष्मण मीणा, जिला उपाध्यक्ष रामलाल मीणा, रोहित मीणा, मनीष शर्मा, अमित मीणा आदि थे।

Teachers should also emphasize on vocational education