धोखाधड़ी कर सवा करोड़ के ऋण दिलाने के आरोपी को दबोचा

The accused was arrested for fraudulently providing a loan of 1.25 billion: दिल्ली से सिकंदरा थाना पुलिस ने दबोचा लिया

सिकंदरा. थाना इलाके के गढ़-राणोली गांव क्षेत्र में फर्जी पट्टे व रजिस्ट्री तैयार कर धोखाधड़ी करके सवा करोड़ रुपए के ऋण दिलाने के मामले में दो साल से फरार चल रहे आरोपी गोपाल जांगिड़ को सिकंदरा थाना पुलिस व साइबर सेल की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दर्जनों लोगों को ना केवल फर्जी रजिस्ट्री व पट्टे देकर ऋण दिलाया, बल्कि फर्जीवाड़े से निकालने के लिए भी जमकर रुपए ऐंठे हैं। पुलिस आरोपी को दो साल से तलाश रही थी। जिला साइबर सेल की विशेष टीम ने आरोपी की दिल्ली से लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद सिकंदरा थाना पुलिस ने दबोचा लिया।

थाला प्रभारी राजपाल यादव ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके के नांदरी गांव निवासी गोपाल जांगिड़ ने लोगों को जाल में फंसाकर अपने साथी पृथ्वी रतन शर्मा निवासी राणोली, सतीश चंद्र महावर निवासी राणोली, पूर्व सरपंच कल्याण सहाय मीणा, मिथुन शर्मा, बीनू उर्फ विवेकानंद शर्मा निवासी दौसा, नरेंद्र शर्मा ब्रांच मैनेजर फाइनेंस कंपनी जयपुर व अन्य के साथ में मिलकर फर्जी दस्तावेज पट्टे व रजिस्ट्री तैयार कर दर्जनों लोगों को ऋण दिलाया। इसके साथ ही आरोपी पीडि़त लोगों को फर्जीवाड़े के बारे में मालूम चलने पर मामले का निपटारा करने के नाम पर भी पैसे वसूल करते थे।

आरोपी ने लल्लूराम सैनी से 14 लाख रुपए व सुरेश चंद मीणा से 15 लाख रुपए को फर्जी दस्तावेज से लोन दिलाने के बाद में उपभोक्ताओं को फर्जीवाड़े के बारे में मालूम चलने पर मामले के सेटलमेंट करने के बहाने से दोनों से करीब 21 लाख लेकर आरोपी फरार हो गया तथा दिल्ली में जाकर अपने फर्जी आधार कार्ड बनाकर रहने लग गया।



आरोपी के विरुद्ध सिकंदरा थाने में 5 प्रकरण व जयपुर के विधायकपुरी थाने में 6 प्रकरण धोखाधड़ी के दर्ज हंै। आरोपी करीब 2 साल से इन मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस उपाधीक्षक संत राम मीणा के नेतृत्व में गठित की गई टीम में थाना प्रभारी राजपाल यादव, सहायक उप निरीक्षक भरत सिंह, कान्स्टेबल कमल छावड़ी, कमल माल, सुरज्ञान गुर्जर, साइबर सेल सिपाही महेंद्र कुमार सैनी, दिनेशकुमार राठी, बाबूलाल की टीम ने गहन अनुसंधान व तलाश के बाद आरोपी गोपाल जांगिड़ को दिल्ली के सराय रोहिल्ला, थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर, बी 1233 मकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य साथ ही आरोपियों की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है।

