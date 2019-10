डिकॉय ऑपरेशन की निकली हवा, बिक रही ओवरेरेट शराब

The air of the decoy operation came out, the overeat liquor was being ----- जिन दुकानों पर ऑपरेशन हुआ, उन पर भी नहीं लगे रेट कार्ड , - आबकारी विभाग की उदासीनता

सिकंदरा. पवन छावड़ी

जिले में शराब दुकान संचालकों द्वारा ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायत पर राज्य वित्त सचिव राजस्व द्वारा गठित टीम ने एक सप्ताह पूर्व डिकॉय ऑपरेशन कर करीब आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर छापा मारा था। टीम ने दुकानों पर बोगस ग्राहक भेजकर ऑपरेशन किया। इसमें अधिकांश दुकानों पर शराब संचालकों द्वारा ओवररेट में शराब बेचने का मामला पकड़ा था। टीम ने ऑपरेशन के बाद आबकारी विभाग को दोषी शराब दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अवगत कराया था।

इसके बाद भी इन दुकानों पर ग्राहकों को अभी भी ओवर रेट में शराब बेची जा रही है। शराब दुकान संचालक इस कदर बेखौफ है कि डिकॉय ऑपरेशन के बाद भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कालाखो, भांडारेज, सूरजपुरा, गढ़- राणोली सहित कई दुकानों पर अभी भी ओवररेट शराब बेची जा रही है। इतना नहीं इन दुकानों पर शराब का रेट कार्ड भी चस्पा नहीं है। इसके चलते दुकान संचालक आम जनता को मनमर्जी से ओवर रेट में शराब बेच रहे हैं।

इन दुकानों पर हुआ था ऑपरेशन-

बांदीकुई आबकारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह ने बताया कि बांदीकुई में दो अंग्रेजी शराब दुकान, सिकंदरा, कालाखो, भांडारेज मोड़ व दौसा अंग्रेजी की दुकानों पर डिकॉय ऑपरेशन हुआ था। जानकारी के अनुसार जिले में करीब दस दुकानों पर वित्त सचिव द्वारा डिकॉय ऑपरेशन कराया गया था। इसमें ओवररेट शराब बेचने का खुलासा हुआ था।

यह है डिकॉय ऑपरेशन-

अनियमितता की शिकायत पर राज्य सरकार के वित्त सचिव रेवन्यू द्वारा टीम भेजकर संबंधित विभाग में डिकॉय ऑपरेशन किया जाता है। इसमें टीम के सदस्य बोगस ग्राहक बनकर अनियमितता की पड़ताल करते हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी को कार्रवाई करनी होती है।

इनका कहना है ..

- डिकॉय ऑॅपरेशन के बाद जिन दुकानों पर ओवररेट शराब बिक रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी सर्किल निरीक्षकों को दुकानों पर रेट कार्ड चस्पा करने के आदेश दिए हैं। जिन दुकानों पर रेट कार्ड चस्पा नहीं किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - महेश भीनमाल, जिला आबकारी अधिकारी।