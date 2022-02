हंगामेदार रही साधारण सभा, 140 करोड़ का वार्षिक बजट पारित

The annual budget of 140 crores was passed in dausa:पार्षदों ने जनसमस्याओं के कई मुद्दे उठाए

दौसा Published: February 10, 2022 09:17:10 pm

दौसा. नगर परिषद की साधारण सभा गुरुवार को हंमामेदार रही। शोर-शराबे के बीच करीब 140 करोड़ का वार्षिक बजट पारित किया गया। इस दौरान पार्षदों ने जनसमस्याओं के कई मुद्दे उठाए। The annual budget of 140 crores was passed in dausa

गुप्तेश्वर रोड स्थित अम्बेडकर सभा भवन में दोपहर करीब 1 बजे सभापति ममता चौधरी की अध्यक्षता में परिषद की बजट बैठक शुरू हुई। इसमें वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट अनुमानों पर विचार-विमर्श व वित्तीय वर्ष 2021-22 संशोधित पर चर्चा होनी थी। भाजपा पार्षद पूरण सैनी ने शुरुआत में आरोप लगाया कि बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिए बिना ही घर बैठे चहेते पार्षदों के नाम से प्रस्ताव लिख लिए जाते हैं। मनमाने ढंग से काम कराए जा रहे हैं।

नाला सफाई की मशीन के उपयोग को लेकर सैनी व आयुक्त पूजा मीना के बीच तीखी तकरार भी हो गई। आवेश में आई आयुक्त ने पार्षद से यहां तक कह दिया कि 'आपको बोलने का तरीका नहीं है। इस पर शोर-शराबा हो गया। बाद में सभापति ने बात संभालते हुए पार्षद के सवालों का जवाब दिया। पार्षद शाहनावज मोहम्मद ने राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना को सभा में नहीं बुलाने का आरोप लगाया। इस पर सभापति ने कहा कि सभी सांसद सम्मानीय हैं, आगे से सभी को बुला लिया जाएगा।

शाहनवाज ने ईद आदि त्योहारों पर परिषद की ओर से साज-सज्जा के लिए बजट नहीं देने का मुद्दा उठाया तो पार्षद आचार्य आशीष शर्मा से तकरार हो गई। कालूराम ने वार्ड में कोई काम नहीं होने का आरोप लगाया। आशा खण्डेलवाल ने सफाई नहीं होने व आयुक्त पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया। विपिन डंडोरिया ने सफाईकर्मियों की भर्ती, बकाया एरियर, अम्बेडकर व फुले की मूर्ति लगवाने आदि की मांग की।

कविता आनंद ने सफाई व्यवस्था की बदहाली व ओवरब्रिज के आसपास रोडलाइट खराब होने की शिकायत की। ममता शर्मा ने सेफ्टी टैंक खाली करने की मशीन व शहीद स्मारक के लिए राशि बढ़ाने की मांग की। सभा के दौरान उप सभापति कल्पना जैमन, दिव्या चौधरी, मुकेश आलूदा, सियाराम सत्तावन, पुष्पा घोषी, जितेन्द्र डीगवाल, यास्मीन खान सहित अधिकतर पार्षद मौजूद थे।

रोडलाइड व सड़क की मांग पार्षद आशीष शर्मा ने गुप्तेश्वर गेट बनवाने, हाउसिंग बोर्ड में अस्पताल खुलवाने व गुप्तेश्वर रोड डिवाइडर पर रोडलाइट लगवाने की मांग की। पार्षद प्रदीप जौण ने गेटोलाव रोड निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की मांग की।

अप-डाउन करते हैं कर्मचारी पार्षद पूरण सैनी सहित अन्य ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के कई अधिकारी-कर्मचारी जयपुर से अप-डाउन करते हैं। कक्षों में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब कर लिए हैं, ताकि उनकी गड़बड़ी पकड़ी ना जाए।

एक घंटे में सिमटी करीब एक वर्ष बाद हुई साधारण सभा एक घंटे में ही सिमटकर रह गई। शोर-शराबे के बीच टेबल थपथपाकर कांग्रेसी खेमे ने बजट पास कर लिया तथा सभापति ने सभा समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में कई पार्षदों को बोलने का मौका नहीं मिला तथा मन मसोसकर लौट गए।

पार्षदों में तकरार सभा के दौरान जब मनोनीत सदस्य हरिनारायण सैनी बोलने लगे तो पार्षद शाहनवाज मोहम्मद ने उन्हें यह कहकर बोलने नहीं दिया कि पहले निर्वाचित पार्षद बोलेंगे। सभा के बाद इस बात पर मनोनीत सदस्य नेहा निडर व शाहनवाज के बीच कहासुनी हो गई। बात बढऩे लगी तो अन्य सदस्यों ने बीच-बचाव किया। निडर का आरोप है कि सदस्य ने मनोनीत पार्षदों को 'स्टेपनी' बोला है।

इन्हें कौन टोके... शहर में मास्क नहीं लगाने पर आमजन का नगर परिषद चालान करती है, लेकिन सभा के दौरान अधिकतर पार्षदों व परिषद कार्मिकों ने मास्क व सोशल डिस्टेंस के नियम का उल्लंघन किया।

