नवजात बालिका का शव कुएं में तैरता मिला

दौसा. जिला मुख्यालय के जयपुर रोड स्थित रूगली गांव में रविवार सुबह एक कुएं में नवजात बालिका का शव तैरता मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों को कुएं में शव दिखाई दिया तो पुलिस कंट्रोल के अभय कमाण्ड सेंटर में उन्होंने सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से कुएं में टोकरा डालकर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने आशंका जताई कि कोई रात के समय गुपचुप नवजात बालिका को कुएं में फेंक गया। कोतवाली थाना पुलिस ने नवजात बालिका के शव को मोर्चरी में रखवा दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। शव दो दिन पुराना बताया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि करीब दो महीने पहले जिला अस्पताल के समीप तीन वर्ष की बालिका को कोईकंटीली झाडिय़ों में फेंक दिया था। बालिका को चींटियों ने जगह-जगह से काट दिया था। पुलिस उस बालिका को फेंक कर जाने वालों को अब तक भी तलाश नहीं कर पाई है।

चलती कार का टायर फटा, पलटी



कुण्डल. कोलवा थानान्र्तगत भांवता गांव से गुजर रहे दौसा-बांदीकुई वाया कुण्डल एमडीआर-48 राजमार्ग पर शनिवार रात्रि चलती कार का टायर फटने से मकान की चारदीवारी से टकराकर कार तीन पलटी खा गई।



प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि करीब नौ बजे कुण्डल की ओर से तेज गति में आ रही एक कार टायर फटने के बाद एक मकान के समीप बनी अधूरी चारदीवारी से टकराकर चढ़कर तीन बार पलटी खा गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर मदद को दौड़े। घटना स्थल पर दर्जनों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

भीड़ ने पलटी कार को सीधा करके उसमें सवार दो जनों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों कार सवार शराब के नशे में थे। ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए दोनों मौके से खिसक लिए। कार पलटने के बाद आगामी हिस्से से धुंआ उठने लग गया था।

पानी डालकर धुंआ को बुझाया। यदि धुंआ लगने के बाद आग डीजल टैंक तक पहुंच जाती तो कार में आग लगने से बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर पहुंची कोलवा थाना पुलिस ने क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहन को कोलवा थाने पहुंचाया। कार किसकी है और कार सवार कहां से आ रहे थे। इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है।