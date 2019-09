तीन दिवसीय गणेश महोत्सव से भक्तिमय हुआ शहर

बांदीकुई. शहर के भाण्डेड़ा रोड स्थित गणेश मंदिर में चल रहे तीन दिवसीय गणेश महोत्सव के तीसरे दिन पूरा शहर भक्तिमय हो गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं कासैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने गणेशजी महाराज के मत्था टेक मनौतियां मांगी और खुशहाली की कामना की। तड़के राधावल्लभ मंदिर, बालाजी मंदिर, नरसिंह मंदिर, बसवा रोड स्थित गोपाल बगीची भक्ति आश्रम से कनकदण्डवत परिक्रमा लगाते हुए श्रद्धालु गणपति बप्पा माकके जयघोष लगाते हुए चल रहे थे।

The city became devotional with the three-day Ganesh festival

सुबह विभिन्न जगहों से गणेशजी महाराज की पदयात्राएं कार्यक्रम स्थल पहुंची। इससे रातभर माहौल महोत्सव जैसा दिखाई दिया। यूथ क्लब की ओर से राधावल्लभ मंदिर से महारैली निकाली गई। इसमें श्रद्धालु नाचते हुए एवं गणेशजी के जयघोष लगाते चल रहे थे। इसमें 51 किलो मोदक की प्रसादी व सजीवत झांकी मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहेगी। दोपहर को पं.राहुल द्विवेद्वी ने नानी बाई का मायरा कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्र मुगध कर दिया।

शाम को भजन संध्या में रेवाड़ी, मथुरा, कलकत्ता, हरियाणा, दिल्ली, रेवाड़ी, वृंदावन, महाराष्ट्र, नागपुर एवं दिल्ली के कलाकारों ने प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। महाराष्ट्र के कलाकारों की ओर से सजीव झांकियों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर छप्पनभोग की आकर्षक झांकी सजाई गई। मीठे पानी की प्याऊ एवं अल्पहार के लिए समाजसेवियों की ओर से स्टॉलें लगाई गई। लोगों ने मेले में जमकर खरीददारी की। गणेशजी महाराज की आकर्षक भव्य झांकी सजाई गई।

शाम को गणेशजी की आरती में जनसैलाब उमड़ पड़ा। संत दिव्यानंद ने बताया कि इस तीन दिवसीय समारोह में करीब 40 से 50 हजार श्रद्धालु प्रतिवर्ष शिरकत करते हैं। इस मौके पर विधायक गजराज खटाना ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन लोगों में श्रद्धा एवं भक्ति का भाव बढ़ता है।

संतोष बड़ाया, राधारमण तिवाड़ी, पप्पू भाण्डेड़ा, लोकमान्यसिंह, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, गिर्राजप्रसाद गुर्जर, पं.रामस्वरूप मिश्र, नीरज रावत, मनीष पाठक, सुरेन्द्र पोषवाल, सोनू जाखड़, मक्खन नीलोज, समाजसेवी गौतमसेठी सहित काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि ऐहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पीडब्ल्यूडी तिराहे से भाण्डेड़ा होते हुए आभानेरी जाने वाले मार्ग को बेरिकेटस लगाकर डायवर्ट किया गया।

