कार की टक्कर से न्यायालय की दीवार धराशायी

बांदीकुई. शहर के बसवा रोड पर शुक्रवार रात करीब डेढ़ बजे एक कार ने अनियंत्रित होकर न्यायालय की मुख्य द्वार की दीवार को धराशायी कर दिया। अचानक हुई तेज धमाके की आवाज से आस-पास के लोगों में हड़कम्प मच गया। हालांकि रात का समय होने से बड़ा हादसा टल गया।

लोगों ने बताया कि जिस जगह दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, उसके समीप ही अधिवक्ताओं की कुर्सी-टेबल लगे हुए थे। सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। हालांकि अभी तक इस सम्बंध में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

शहर के राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय के सामने स्थित मैरिज गार्डन में एक शादी-समारोह था। इसमें दौसा के दो जने बारात में शामिल होकर वापस लौटते समय कार को घुमाते समय अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और दीवार ढह गई। (ग्रामीण)

मेगा हाइवे पर महिलाओं ने लगाया जाम



बांदीकुई. अलवर-सिकंदरा मेगा हाइवे स्थित पीचूपाड़ा खुर्द में शनिवार सुबह महिलाओं ने आबादी के आस-पास शराब बिक्री पर रोक लगाकर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर हाइवे जाम कर दिया। इसके चलते कुछ ही देर में वाहनों की लम्बी कतार लग गई। सूचना के करीब आधा घण्टे बाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच अपेक्षित कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाकर जाम खुलवाया।

ग्राम पंचायत पीचूपाड़ा खुर्द के महावर बस्ती की करीब सैकड़ों महिलाएं सुबह साढ़े 11 बजे एकजुट होकर हाइवे पर पहुंच गई। जहां पंक्तिबद्ध तरीके से सड़क पर आकर जाम लगा दिया। महिलाओं का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेची जाती है। इससे उनके परिवारजन शराब के आदि होते जा रहे हैं और शाम को शराब का सेवन करके घर पर आकर मारपीट करते हैं। इसका असर ब"ाों पर भी प्रतिकूल पड़ता जा रहा है। कई बार आबकारी विभाग एवं थाना पुलिस को भी मामले से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

ऐसे में आन्दोलन का रास्ता अपनाकर सड़क मार्ग जाम करना पड़ा। यातायात बाधित होने से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दुपहिया व चौपहिया वाहन चालकों को तो वैकल्पिक मार्गो से होकर गुजरना पड़ा। (ग्रामीण)

