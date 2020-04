आमजन भी सेनेटाइज होने के लिए केनोपी से गुजरा

The common man also went through the canopy to get sanitized: पुलिस की सख्ती के चलते करने लगे लोग लॉक डाउन की पालना

बांदीकुई. प्रशासन की ओर से दूसरे दिन रविवार को भी बाजार बंद रखने से पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। बाजार में दवा, दूध एवं सब्जी लेने आने वाले लोग ही नजर आए। जो भी सुबह 10 बजे तक ही दिखाई दिए। इसके बाद शहर की सडक़ें पूरी तरह सूनी दिखाई दी। बिना वजह बाजार में आने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती। कहीं लोगों को मुर्गा बनाया तो कहीं हल्का बल प्रयोग किया। इसके अलावा दुपहिया वाहनों से आने वाले लोगों से पहले कारण पूछा और बाद में जुर्माना लगा दिया।

सहायक उप निरीक्षक ललिता शर्मा ने मय जाब्ते के बडियाल रोड स्थित सब्जी मण्डी पहुंच लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगरा फाटक पर पैदल एवं दुपहिया वाहनों से घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। लोगों को मास्क लगाकर बाजार आने की हिदायत दी। थाना प्रभारी राजेन्द्र मीणा भी मय जाब्ते के शहर में गश्त करते नजर आए। स्काउट छात्र भी लोगों को रोक कर लॉक डाउन की पालना करते हुए घरों में रहने के लिए कहते दिखाई दिए।

नगरपालिका की ओर से बनाए गए दुपहिया सैनेटाइज केनोपी में होकर दुपहिया वाहन चालक तो नगण्य संख्या में गुजरते दिखाई दिए, लेकिन पैदल गुजरने वाले राहगीर जरूर स्वयं को भी सेनेटाइज करते दिखे। पालिका प्रशासन ने भी शहर में गश्त की और दवा व डेयरी की दूकानों के अलावा खुली दूकानों को बंद कराया। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी डॉ. बनवारीलाल ने कहा कि तय दूकानों के अलावा अन्य कोई वस्तुओं की दुकान खुलती हैं तो उनको सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पालिका टीम को भी शहर में गश्त करने के लिए लगाया गया है। (का.सं./ए.सं.)

