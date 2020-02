फिरौती देने गए लोगों से तमंचे की नोंक पर बोलेरो छीन ले गए बदमाश

महुवा. श्रीमहावीरजी (दौसा). The crooks snatched the bolero at the point of the gunman from the ransom कस्बे में महवा क्षेत्र से चुराए डीजे सहित टैम्पो की वापसी के लिए बीती रात फिरौती के रुपए देने आए पीडि़त लोगों से मोटरसाइकिल सवार वाहन चोर तमंचे की नोंक पर बोलेरो जीप छीन कर फरार हो गए।



जानकारी के अनुसार बताया कि महवा क्षेत्र के तीन दिन पूर्व एक टैम्पो व डीजे चोरी हुआ था। चोरों द्वारा फोन पर टैम्पो की की वापसी के लिए फिरौती के रुपए लेकर श्रीमहावीरजी में बस स्टैण्ड के पास बुलाया था। इस पर रात करीब 12 बजे पीडि़त कुछ लोगों के साथ बोलेरो से बस स्टैण्ड के पास सरकारी स्कूल के पास पहुंचा। मौके पर बाइक सवार आरोपियों से टैम्पो के बारे पूछा। पीडि़त द्वारा फिरौती के रुपए बोलरे में रखे होने की बात करने पर आरोपियों ने झपट कर चालक की कनपटी पर तमंचा(पिस्तौल) लगा दिया।

आरोपी चालक को नीचे उतार कर बोलरे व दूसरा साथी बाइक लेकर नादौती की ओर भाग गए। बताया गया है कि पीडि़तों ने घटना की सूचना पुलिस की भी दी, लेकिन मंगलवार रात तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। श्रीमहावीरजी थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने बताया कि घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है।



किसी ने शिकायत भी नहीं की है। साथ पुलिस उपाधीक्षक श्योराज मल मीणा ने भी ऐसी घटना की जानकारी मिलने से इनकार किया है। इधर, महुवा थानाधिकारी करण सिंह राठौड़ ने बताया कि किसी भी पक्ष की ओर से फिरोती व फायरिंग जैसी किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।