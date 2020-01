दिल्ली व कश्मीर की हार, राजस्थान व सोनीपत को फिर मिली सफलता

The defeat of Delhi and Kashmir, Rajasthan and Sonipat again win: राष्ट्रीय टी-20 वारी सोलर कप क्रिकेट प्रतियोगिता

लालसोट. शहर के लाल क्लब स्टेडियम पर हो रही राष्ट्रीय टी-20 वारी सोलर कप क्रिकेट प्रतियोगिता में दूसरे दिन गुरुवार को खेले गए मुकाबलों में राजस्थान व सोनीपत की टीमों ने फिर जीत का स्वाद चखा। राजस्थान ने रेड स्टॉर दिल्ली के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 153 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की। राजस्थान ने टॉस जीतने के बाद बीस ओवरों में छह विकेट खोकर 222 रन बनाए। सतेन्द्र ने 50 गेंदों पर ग्यारह चौकों व तीन छक्कों की मदद से 75 रन की शानदार पारी खेली। मानसिंह ने मात्र 27 गेंद पर 44 व पिंटू ने 16 गेंद पर 38 रन बनाए। रेड स्टार दिल्ली की ओर से अर्जुन ने 3 व आकाश ने 2 विकेट लिए।

जवाब में खेलने उतरी रेड स्टार की पूरी टीम मात्र 69 रन पर ही सिमट गई। सर्वाधिक 26 रन साहिल ने बनाए। इसके अलावा 12 रन बनाने वाले राजेन्द्र आर्य ही दहाई का आंकड़ा छूने मेें सफल रहे, अन्य बल्लेबाज तो आयाराम-गयाराम हो गए। राजस्थान की ओर से मीठालाल, भागीरथ व सुरेश ने दो-दो विकेट लिए। मैन आफ दी मैच सतेन्द्र रहे।



दूसरे मुकाबले में एमसीए सोनीपत ने कश्मीर को 13 रन से हरा दिया। टॉस जीतने के बाद सोनीपत ने निर्धारित बीस ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। जगपाल मलिक ने नाबाद 51 गेंदों पर नौ चौके व चार छक्कों की मदद से शानदार 74 रनों की पारी खेली। इसके अलावा नवीन कुमार ने 42 व सुमति ने 25 रन बनाए। जवाब में 19.4 ओवर में कश्मीर की पूरी टीम 135 रन पर आउट हो गई। हसन ने 36 व समीर खान ने 23 रन बनाए। एमसीए सोनीपत की ओर से जगपाल मलिक व दीपक ने तीन-तीन व अमित कुमार ने दो विकेट लिए। आलराउंडर खेल दिखाने वाले जगपाल मलिक को मैन आफ दी मैच चुना गया।



थाना प्रभारी अमित चौधरी, प्रतियोगिता के निदेशक सुशील जैन व संयोजक विनीत उपाध्याय ने मैन ऑफ दी मैच खिलाडिय़ों को पुरस्कारों का वितरण किया। रोहित पंसारी ने बताया कि शुक्रवार को पहला मैच एमसीए सोनीपत बनाम राजस्थान व दूसरा मैच कश्मीर बनाम रेड स्टार दिल्ली के बीच खेला जाएगा।(नि.प्र.)

