मेहंदीपुर बालाजी के श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, मांगी मनौती

मेहंदीपुर बालाजी. आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी में दशहरे से प्रतिदिन बालाजी मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं ने कतार लगाकर बालाजी के दर्शन किए। ऐसा अनुमान है कि लक्खी मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर खुशहाली की मनौती मांगी। रविवार को शरद पूर्णिमा के चलते दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा।

The devotees of Mehandipur Balaji took head

इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत किशोरपुरी के सानिध्य में बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना की। बालाजी को छप्पनभोग की झांकी सजाई व बालाजी की स्वयंभू प्रतिमा को सोने का चोला चढ़ाया। लक्खी मेले के समापन पर महंत ने बालाजी की विशेष आराधना कर देश में अमन चैन व खुशहाली की कामना की। बालाजी की सुबह व संध्याकालीन आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

शरद पूर्णिमा पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा व मध्यप्रदेश सहित देशभर से आए श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बालाजी के भैरव जी के प्रसाद चढ़ाया। दो दशक से विश्व शांति व सद्भाव के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से संचालित अखण्ड हनुमंत यज्ञशाला की परिक्रमा देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान टोडाभीम रोड, मुख्य बाजार व समाधि गली में श्रद्धालुओं की रेलमपेल रही।



.... ट्रस्ट ने की विशेष व्यवस्था...



बालाजी मंदिर के नवीनीकरण कार्य के चलते मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बालाजी महाराज दर्शनों की विशेष व्यवस्था की गई। दिव्यांग व असहाय लोगों की सेवा में मंदिर ट्रस्ट के सेवक तत्पर रहे। आरती के दौरान मंदिर के गार्ड के साथ स्थानीय पुलिस ने भी व्यवस्था को संभाला।



... विधायक ने किए बालाजी दर्शन...



शरद पूर्णिमा के अवसर पर बांदीकुई विधायक गजराज खटाना मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा सहित अनेकों लोग ने खटाना का स्वागत किया। विधायक के साथ जयसिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने बालाजी के दर्शन कर खुशाली की मनौती मांगी।

