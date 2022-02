चालान से खफा चालक ने नेशनल हाइवे पर ट्रोले का आड़ा लगाकर लगाया जाम

The driver upset with the challan blocked the trolley on the national highway 21: सदर थाना पुलिस ने पहुंचकर ट्रोले को जब्त कर जाम को खुलवाया

दौसा Published: February 09, 2022 09:00:30 pm

भांडारेज. राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर खेड़ली गांव के समीप मंगलवार को इंटरसेप्टर गाड़ी द्वारा ट्रोला का चालान करने का विरोध करते हुए चालक ने राजमार्ग पर यातायात को जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस ने पहुंचकर ट्रोले को जब्त कर जाम को खुलवाया।

सदर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि इंटरसेप्टर गाड़ी द्वारा चालान किया गया था, जिसे लेकर चालक ने राजमार्ग पर वाहन को तिरछा खड़ा कर जाम लगा दिया।

वहीं चालक ने आरोप लगाया कि वाहन की गति 40 थी, उसके बाद भी चालान कर दिया गया। इसे लेकर दौसा यातायात प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने बताया िक गति कंप्यूटर में अंिकत होती है उसके आधार पर चालान किए जाते हैं। गति अधिक होने के कारण चालान किया गया था। वहीं जाम के चलते हाइवे पर वाहनों की कतारें लग गई। आवागमन में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को भेजा जेल

मेहंदीपुर बालाजी. थाना पुलिस ने पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के अमरावती निवासी िवष्णु अपनी पत्नी हेमा, ड्राइवर विजय व पुत्र अभिषेक के साथ सोमवार रात मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। जहां पुत्र अभिषेक व ड्राइवर विजय के साथ तीन पहाड़ स्थित भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करने जाते वक्त पुत्र ने पत्थर से वृद्ध पिता विष्णु की निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने तत्परता से आरोपी को घटना स्थल से दबोच लिया। जिसे बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया।

