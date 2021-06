लॉकडाउन में ढील से बाजारों में लौटी चहल-पहल

The easing of the lockdown has returned activity to the markets: व्यापारियों के चेहरों पर खुशी की लहर, सोशल डिस्टेंस की हुई अवहेलना

दौसा. कोरोना संंक्रमण कमजोर पडऩे के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील से मंगलवार को बाजारों में चहल-पहल हो गई। सुबह से ही बाजारों में दुकानें खुल गई जो शाम चार बजे तक खुली रही। बाजारों में दिनभर भीड़ भाड़ देखने को मिली। मुख्य सडक़ों पर जगह-जगह जाम की स्थिति पैदा हो गई, कई जगह तो वाहनों को खड़ा करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। वहीं दुकानें खुलने का समय बढऩे से व्यापारियों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी गई। हालांकि व्यापार को गति पकडऩे में अभी समय लगेगा, लेकिन व्यापारियों की उम्मीद को पंख लगना शुरू हो गए हैं।

जिला मुख्यालय पर मंगलवार सुबह से ही परचून, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, बेकरी, मोबाइल मार्केट, मिस्त्री मार्केट, सब्जी मंडी आदि खुले नजर आए। मण्डी रोड, नया कटला, लालसोट रोड आदि बाजारों में बार-बार जाम की स्थिति बनी। बाजारों में त्योहार जैसी भीड़ नजर आ रही थी। ग्रामीण इलाकों से छोटे दुकानदार नई मण्डी रोड एवं सुन्दरदास मार्ग स्थित थोक की दुकानों पर सामान लेने के लिए वाहन लेकर आए, जिससे मानगंज आदि इलाकों में भी भीड़ रही। हालांकि शाम चार बजे बाद बाजारों में दुकानें बंद होना शुरू हो गई, लेकिन गलियों की दुकानें देर शाम तक संचालित होती देखी गई। शाम को मुख्य सडक़ों पर भी सन्नाट हो गया।

चोरी-छिपे नहीं बेचना पड़ा सामान

जिले में जब से लॉकडाउन लागू हुआ था, तब से गैर अनुमत दुकानदारों ने चोरी-छिपे सामान बेचा। खासकर सावों के दौरान अधिकांश दुकानदारों ने सामान घरों व गोदामों में ले जाकर दिया। प्रशासन की सख्ती के बावजूद पूरी तरह रोक नहीं लग सकी। अब मंगलवार को सभी तरह के व्यवसायी दुकान खोलकर ग्राहकी करते नजर आए। हालांकि कई दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंस की अवहेलना नजर आई। दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए न गोले बना रखे थे और ना ही सैनेटाइजर रख रखे थे। वहीं पुलिस की सख्ती भी नजर नहीं आई। आसानी से वाहनों की आवाजाही होती रही।

कस्बों में तो शाम तक खुली दुकानें

कस्बों में पहले भी अधिकांश दुकानदारों ने लॉकडाउन की पालना नहीं की थी और अब ढील मिलते ही मंगलवार को अधिकाशं बाजारों में चार बजे की बजाय देर शाम तक ही दुकानें खुली नजर आई। (निसं)

