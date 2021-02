मृतक राशन डीलर के परिजनों का थाने पर धरना, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग

The families of the deceased ration dealer sit on the police station, demanding the arrest of the culprits- अधिकारियों के समझाने के बाद माने

लालसोट. शहर के वार्ड 13 निवासी राशन डीलर मोहनलाल साहू की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डीलर के परिजनों ने बुधवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लालसोट थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन किया।

जानकारी के अनुसार बुधवार को संस्कृत कॉलेज में तीये की बैठक की के बाद शाम करीब साढ़े चार बजे परिजन व अन्य लोग लालसोट थाने के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद मौके पर लालसोट एसडीएम गोपाल जांगिड़ व सीओ शंकरलाल मीना भी पहुंच गए और परिजनों से वार्ता की। डीलर के भतीजे वार्ड 13 के पार्षद विष्णु साहू, विजेन्द्र साहू, भाई किशन साहू, गिर्राज साहू, आयूष साहू आदि ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर बताया कि नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने के तीन दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। घटना से परिवार सदमे में है।

भाई किशन साहू ने बिलखते हुए कहा कि उनके भाई को कुछ जनों ने वीडियो बना कर जबरन डराने व धमकाने का प्रयास किया, जिससे मौत हो गई। ऐसे लोगों को पुलिस ने शीघ्र ही गिरफ्तार नहीं किया तो डराने-धमकाने वालों का हौसला बढ़ेगा। अधिकारियों ने समझाइश करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक जयपुर से मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके बाद जांच और अधिक तेज से होगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। परिजनों ने कहा कि बाहरवें दिन तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वे दोबारा लालसोट थाने पर बैठ जाएंगे। इसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान रामगापोल साहू, मोतीलाल साहू, कैलाश साहू, महेश साहू, बाबूलाल वैष्णव, राजेश डाबर, जीतू बड़ाया, अनिल बुर्जा, राजू कण्डेरा समेत कई जने भी मौजूद रहे।

दुकान पर पहुंचे अधिकारी



लालसोट एसडीएम गोपाल जांगिड़ व सीओ शंकरलाल मीना परिजनों के साथ रामनगर में मृत डीलर की दुकान पर भी पहुंचे और घटना को लेकर आस-पास के लोगों से भी जानकारी ली। गौरतलब है कि गत सात फरवरी को लालसोट थाने में परिजनों ने एक जना नामजद व कुछ अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराते हुए डीलर से राशन सामग्री के संबध में वीडियो बनाते हुए डराने-धमकाने, खींचतान, मारपीट व ब्लैकमैल कर पैसे मांगने के आरोप लगाते हुए बताया कि इससे मोहनलाल साहू डर गए और मौके पर ही उनके सीने में दर्द हुआ। जयपुर ले जाने के दौरान मौत हो गई। (नि.प्र.)

